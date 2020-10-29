Elazığ'da yerli ve milli 'spin kaplama cihazı' üretildi



Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)FIRAT Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu ve ekibi tarafından Teknokent çatısı altında 2 yıllık Ar-Ge çalışmasıyla Türkiye'de ilk defa organik malzemelerin ambalajlanmasında kullanılan 'spin kaplama cihazı' üretildi. Amerika, Avusturya ve Suudi Arabistan gibi ülkelere ihraç edilen cihazın ülke ekonomisine katkı sağlaması hedefleniyor.

Fırat Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu ve ekibi, Fırat Teknokent çatısı altında 2016 yılında çalışmalara başladı. Ekip, son 2 yılda gerçekleştirdikleri Ar-Ge çalışması sonucunda `spin kaplama cihazı´ üretmeyi başardı. Organik malzemeleri ambalajlamada kullanılan cihaz ilk etapta 100 adet üretildi. Amerika, Avusturya ve Suudi Arabistan gibi ülkelere ihraç edilen cihaz, Türkiye'deki üniversiteler ve şirketlere ise maliyetinin 3´te birine satılıyor. Yurt dışı fiyatı 50 ile 60 bin TL arasında olan cihazın ülke ekonomisine katkı sağlaması hedefleniyor.

`CİHAZDAKİ METOTLAR DÜNYADAKİ HERHANGİ BİR CİHAZDA YOK´

Ürettikleri cihazla organik bir malzemeyi herhangi bir yüzeye kolaylıkla kaplayabildiklerini belirten Prof. Dr. Yakuphanoğlu, "Kapladıktan sonra bununla farklı elektronik aygıtlar yapabilirsiniz. Örneğin organik güneş pili, ışık yayan diyot. Yani elektroniğin temeli olan bütün aygıtları organik malzemeden kolaylıkla yapabilirsiniz. Onları üretebilmek için öncelikle böyle bir cihaza ihtiyaç var. Biz bu cihazı üretirken 2 yıl Ar-Ge çalışması sürdü. 2 yıldan sonra motorumuz, elektronik aksamından sonra yazılım ve son aşamada ise cihaz, ticari ürün olarak üretildi. Üretimi yapıldıktan sonra farklı uygulamalarda önce biz kullandık. Farklı bilimsel çalışmalar yaptık. Üretmiş olduğumuz cihazın teknik özelliklerine göre kendi laboratuvarımızda farklı nano malzemeler ürettik. Bu malzemelerin cihazın metotları ile olan kıyaslamasını yaptık. Örneğin cihazımızda 3 farklı metot var. Bu metotlar dünyada herhangi bir cihazda yok. Bizim cihazda 3 metot aynı anda var. Birincisi statik kaplama, ikincisi dinamik kaplama, üçüncüsü ise değişken kaplama metodu. Bu üç farklı metodu kullanarak aynı malzemeyi ürettik. Daha sonra bunun elektriksel, yapısal özelliğini karakterize ettikten sonra gerçekten üretim metotlarının etkili olduğunu gördük" dedi.

`TÜRKİYE'YE 3´TE BİR FİYATINA SATIYORUZ´

Cihazı ürettikten sonra yurt içine ve yurt dışına sattıklarını dile getiren Prof. Dr. Yakuphanoğlu, şunları kaydetti:

"Şu anda bu cihazın farklı modelleri elimizde mevcut olup, bunları Türkiye'de ve yurt dışında farklı üniversitelere pazarlamaktayız. Organik bir malzeme ile bir aygıt yapmak istiyorsanız kesinlikle bu cihaza ihtiyacınız var. Bu cihazı yurt dışından satın almaya çalışırsanız şu anda yaklaşık maliyeti 50-60 bin TL. Biz bunu Türkiye'de sattığımızda 3´te birine, 2,5´ta birine veriyoruz ama yurt dışına satarken kesinlikle aynı fiyattan satıyoruz."DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2020-10-29 08:14:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.