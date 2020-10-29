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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ’da iş kazası :1 ölü

İHA

Elazığ’da iş kazası :1 ölü

Elazığ’da pancar boşaltma makinesinin paletlerine sıkışan operatör hayatını kaybetti.
Olay, merkeze bağlı Yurtbaşı Beldesinde bulunan şeker fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrika da operatör olarak çalışan 54 yaşındaki Erhan Keskin, 60 tonluk pancar boşaltma makinesinin vidalarını sıktığı sırada, diğer operatör H.K. fark etmeyerek makineyi çalıştırdı. Makinenin çalışması ile Keskin, paletler arasında sıkıştı. Durumu fark eden arkadaşı makineyi durdurarak hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan ve ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılan Keskin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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