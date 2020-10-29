Cumhuriyetin 97. yılı Elazığ’da coşkuyla kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıldönümü Elazığ'da coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da çeşitli etkinlikler düzenlendi. Elazığ Valiliğinde başlayan programda Vali Erkaya Yırık, protokol üyeleri ve vatandaşların bayramlarını kutladı. Ardından Gazi Caddesi valilik binası önünde tören düzenlendi. Vali Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş tören aracıyla vatandaşları selamladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu. Çocukların askeri üniforma giydiği, yüzlerine ayyıldız çizdiği töreni bazı vatandaşlarda evlerinin balkonlarından izledi.

Törende öğrencilerin şiir okurken, belediye mehteran takımı ve Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu eserler seslendirdi. Tören, okullar ve askeri birliklerin yer aldığı kortej geçişiyle sona erdi.

Törende konuşan Vali Erkaya Yırık, " Cumhuriyetimizin 97 yıllık tarihi, milletimizin en zor şartlarda nasıl yeniden ayağa kalkabileceğini gösteren muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için bize umut veren, attığımız her adımda ders almamız gereken dönemdir. Bugün yalnızca Cumhuriyetin ilanı değil, aynı zamanda Türk milletinin yeniden doğuşunun da simgesidir. Milletimizin ortak eseri olan Cumhuriyetimize sahip çıkmak, ülkemizin ve milletimizin geleceği için çalışmak, mücadele etmek gerektiğinde fedakarlıkta bulunmak hepimizin müşterek vazifesidir. 600 yıllık bir cihan devletinin mirası üzerinde yükselen genç Cumhuriyetimizi mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimizi ve ebediyete giden gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz” dedi.

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