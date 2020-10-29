Elazığ'da 29 Ekim kutlandı



Ahmet ÇÖTELİSerhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen çeşitli etkinliklere kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 97'nci yıl dönümü Elazığ Valiliği'nce düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Valilik önünde düzenlenen kutlama programında Vali Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, kurum müdürleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Koronavirüs önlemleri altına yapılan tören saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Programda konuşan Vali Erkaya Yırık, bugünü yalnızca cumhuriyetin ilanı değil, aynı zamanda Türk milletinin yeniden doğuşunun da simgesi olduğu söyledi. Vali Yırık, "Milli iradenin teşekkülünü sağlayan, demokratik iradenin tam ve mükemmel bir ifadesi olan, yüksek ahlaki değer ve niteliklere haiz cumhuriyetimizin 97'nci yıl dönümünü hep birlikte idrak etmenin mutluluğu içindeyiz. Bugün yalnızca cumhuriyetin ilanı değil, aynı zamanda Türk milletinin yeniden doğuşunun da simgesidir. Milletimizin ortak eseri olan cumhuriyetimize sahip çıkmak, ülkemizin ve milletimizin geleceği için çalışmak, mücadele etmek, gerektiğinde fedakarlıkta bulunmak hepimizin müşterek vazifesidir" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler tarafından cumhuriyet içerikli şiirler okundu. Elazığ Belediyesi mehteran takımı ve Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun gösterileri ardından tören, resmi geçidin de yapılması sonrası son buldu.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİSerhat ÖZDEMİR

2020-10-29 12:46:35



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