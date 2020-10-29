Elazığ'da araç yangını

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Elazığ'da seyir halindeki aracın motor kısmı yandı.

Olay, merkeze bağlı İmamefendi Bulvarı'ndan Hazardağlı Kavşağı'na çıkarken trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 BP 699 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü ışıklarda araçtan inerken, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, motor kısmından yeni yanmaya başlayan otomobili söndürdü.

Yangında maddi hasar meydana geldi.

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