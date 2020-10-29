Elazığspor’da Orhan Kaynak dönemi

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Elazığspor’da Teknik Direktör Levent Eriş görevinden istifa ederken, yerine Orhan Kaynak getirildi.

Misli.com 2. Lig ekiplerinden Elazığspor’da üst üste alınan yenilgilerin ardından teknik direktör Levent Eriş’le yollar ayrıldı. Eriş’in istifası sonrası vakit kaybetmeden harekete geçen yönetim kurulu, kulübün eski çalıştırıcılarından Orhan Kaynak’la anlaşmaya vardı. 1.5 yıllık anlaşma sağlanan tecrübeli çalıştırıcının Cumartesi günü oynanacak olan Eyüpspor maçı öncesi Elazığ’da olması bekleniyor.

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