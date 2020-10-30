Çanakkale Muharebeleri Mobil Müzesi 2 gün Elazığ'da olacak

Elazığ'a gelecek olan Çanakkale Muharebeleri Mobil Müzesi'nin 1 ve 2 Kasım tarihleri arasında ziyarete açılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada," Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından milli şuurun ve tarihi mirasın geniş kitlelere ulaştırılması ve tanıtılması amacıyla projelendirilen ve Çanakkale ruhunu, insanlarımızın tıpkı o gündeymiş gibi yaşayabilmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen Çanakkkale Muharebeleri Mobil Müzesi, Çanakkale’ye henüz gitmemiş olan, bu şanlı zafere ve mirasına tanıklık edemeyen insanlarımız için ülkemizin tamamını gezerek hizmet verecek.Gezici Müze içerisinde, Çanakkale Savaşı ile ilgili resimlerin, fotoğrafların, çeşitli görsel materyallerin ve videoların izletildiği ekranlar, Çanakkale Cephesinden günümüze kalan çeşitli savaş objelerinin sergileneceği bir bölüm, mektuplar, hatıralar, mermiler, savaşta kullanılan alet ve envanterlerden oluşan binlerce eser sergilenecek. Ayrıca müzede, yaralanan bir askerin tedavisinin yansıtıldığı özel bölüm ile havada birbirine çarparak iç içe geçmiş mermilerin sergilendiği bölümler, düşman kuvvetleri ile Türk askerinin imkanlarını kıyaslamaya imkan sağlayacak ayakkabı, elbise ve silahlarının da sergileneceği, her noktası ile atalarımızın verdiği mücadeleyi adeta gözler önüne serecek"denildi.

Açıklamanın devamında ise,"Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale ülküsüyle Çanakkale ruhunu, Türkiye'nin tüm illerine taşıyacak olan 'Çanakkale Muharebeleri Mobil Müzesi', ilimizde 0102 Kasım 2020 tarihlerinde,15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda ücretsiz olarak halkımızın ziyaretine açılacak"ifadelerine yer verildi.

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