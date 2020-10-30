Elazığ'da köy konutlarının inşası sürüyor



Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli, 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremde, köylerde evleri yıkılanlar için TOKİ ve AFAD tarafından vatandaşların ihtiyacını karşılamak amacıyla 3 bin konutun yapımı sürüyor.

Elazığ'da 24 Ocak günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, yaraların sarılması için ilk gününden itibaren başlatılan çalışmalar, aralıksız sürüyor. Elazığ ve Malatya'da 41 kişinin ölümüne neden olan depremde, özellikle Elazığ'da ağır tahribat oluştu. Deprem, kent merkezinin yanı sıra çok sayıda köyde de yıkıma neden oldu. Evleri yıkılan depremzedeler için TOKİ ve AFAD iş birliğiyle Elazığ'a bağlı köylerde 3 bin konutun inşası sürüyor. Aralık ayında konutların teslimatı yapılması hedeflenirken, depremzedeler konutlarına kavuşacağı günü heyecanla bekliyor.

Konutların yapıldığı köylerde incelemede bulunan AFAD Elazığ İl Müdürü Osman Pıhtılı, inşası süren konutların hak sahiplerinin belirlendiğini ifade ederek, "Ekiplerimiz alanda çalışmaya devam ediyor. Bir taraftan da köy konutları TOKİ ve AFAD iş birliğiyle yapımları sürüyor. Şu anda bulunduğumuz Değirmenönü köyünde 30'a yakın konutumuz var. Bu köyde inşaatları yüzde 75 civarında tamamlandı. İnşallah aralık ayı içerisinde teslim edilerek vatandaşlarımız konutlarına kavuşacak" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2020-10-30 11:27:15



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