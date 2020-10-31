Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 60 - Fenerbahçe: 82

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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 7. haftasında Birevim Elazığ İl Özel İdare, evinde karşılaştığı lider Fenerbahçe Öznur Kablo’ya 8260 mağlup oldu.

Elazığ İl Özel İdare Spor Kompleksi’nde oynanan maçta Fenerbahçe ilk çeyreği 1817 önde tamamladı. İkinci periyotta farkı açan sarılacivertliler devreye 3727 önde girdi. Üçüncü periyotta pota altını etkili kullanan konuk takım bu periyodu da 6145 üstün tamamladı. Son periyotta da oyun disiplininden kopmayan lider Fenerbahçe, parkeden 8260 galip ayrıldı. Fenerbahçe’de Sabally 19 sayıyla galibiyette başrol oynarken, Elazığ ekibinde Emma Cannon’un 21 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Karşılaşmayı Elazığ Valisi Erkaya Yırık ile eşi Ayşe Yırık protokol tribününden takip etti.

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