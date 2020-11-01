Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ depreminde en büyük acıyı yaşayan baba ilk kez konuştu Elazığ depreminde eşini, 2 çocuğunu, kayınbaba ve kayınvalidesini kaybeden baba Serhat Aslan: “Her gün acı çekiyoruz, bunu kimse bilmiyor” “Enkaz başında bekleyenleri en iyi anlayan o acıyı yaşayanlarda biri olarak ben biliyorum” “Onların acısını gerçekten içimde hissediyorum” “2 gündür televizyon açmıyoruz, izlersek üzüleceğiz” “Devletimiz ilk gece yanımızdaydı şu an eminim ki İzmir’de”

İHA

Elazığ depreminde en büyük acıyı yaşayan baba ilk kez konuştu Elazığ depreminde eşini, 2 çocuğunu, kayınbaba ve kayınvalidesini kaybeden baba Serhat Aslan: “Her gün acı çekiyoruz, bunu kimse bilmiyor” “Enkaz başında bekleyenleri en iyi anlayan o acıyı yaşayanlarda biri olarak ben biliyorum” “Onların acısını gerçekten içimde hissediyorum” “2 gündür televizyon açmıyoruz, izlersek üzüleceğiz” “Devletimiz ilk gece yanımızdaydı şu an eminim ki İzmir’de”

Elazığ depreminde yıkılan binada eşi, 2 çocuğu, kayınbabası ile kayınvalidesini kaybeden Serhat Aslan, ilk kez konuştu. Her gün acı çektiklerini belirten baba Aslan, o acıyı yaşayanlardan biri olarak İzmir'de enkaz başında bekleyenleri en iyi kendilerinin anlayacağını belirtirken, "Devletimiz ilk gece yanımızdaydı şu an eminim ki İzmir’de" dedi.
24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetmiş ve 20 binden fazla konut ağır hasar görmüştü. Depremde kent merkezindeki Mustafa Paşa Mahallesi'nde iki bina çökmüştü. Çöken 5 katlı binalardan birinde ikamet eden dedeleri Mehmet ve anneanneleri Aişe Arifoğlu'nun evinde bir süre misafir olan çocuklar ile anneleri hayatını kaybetmişti. Daha sonra enkazdan cansız bedenleri çıkartılan dede Mehmet, anneanne Aişe Arifoğlu, kızları Halime Aslan ile onun çocukları 7 yaşındaki Miraç Ali ve 2 aylık Rüya Aslan'ın cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Eşini, iki çocuğunu, kayınvalidesi ile kayınbabasını kaybederek en büyük acıyı yaşayan baba Serhat Aslan ise, Elazığ’daki depremden sonra ilk kez İHA muhabirine konuştu. Aslan, acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu belirterek, İzmir’de meydana gelen deprem sonrası televizyon izleyemediklerini ve enkaz başında bekleyenleri en iyi kendilerinin anladığını ifade etti.

“Hiç bir şey kalmamıştı, her taraf kum ve toz içerisindeydi”
O geceyi anlatan Serhat Aslan, “Deprem akşamı eşim ve çocuklarım kayınvalidemdeydi. Ben de oraya gittim gördüm. Kızım da 2 aylıktı. 21.00’da doğru yemekten sonra kalktım ve evime geldim. Onlar orada kaldı. Eve geldim deprem oldu. Sakinleştik ve koşarak gittim. Ama hiçbir şey kalmamıştı, her taraf kumdu ve toz içerisindeydi. Oğlum 7 yaşındaydı, kızım da daha 2 aylıktı. Eşimi, kayınvalidem ve kayınbabamı da kaybettik. Mustafa Paşa Mahallesi Ayken Apartmanında kaybettim” dedi.

“Onların acısını gerçekten içimde hissediyorum”
İzmir’de deprem olduğunu ve televizyon açamadıklarını dile getiren Aslan, “Zaten psikolojimiz bozuk ve onları da görünce kötü oluyoruz. Onları en iyi anlayan, enkaz başında bekleyenleri en iyi anlayan o acıyı yaşayanlarda biri olarak biliyorum. Onların acısını gerçekten içimde hissediyorum. Hatta biz de ağladık. Allah’ın takdiri. Biz her gün acı çekiyoruz. Bunu kimse bilmiyor. Dışarıdan davulun sesi güzeldir. Yani ayakta duruyoruz da nasıl duruyoruz Allah bilir. Mecbur hayat devam ediyor. İsyan etmedik iman ettik. Beterin beteri var. 2 gündür televizyon açmıyoruz. İzlersek üzüleceğiz. Zaten bizim üzüntümüz yetiyor. Bir de onları görünce kötü oluyoruz. İlk duyduğumda tüylerim diken diken oldu. O an telefona bildirim geliyor oradan öğrendim. Üzüldük ve ağladık. Elden hiçbir şey gelmiyor. Çünkü kaderi yazan o ve bizde oyuncuyuz” diye konuştu.

“Devletimiz ilk gece yanımızdaydı şu an eminim ki İzmir’de”
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun mükemmel bir insan olduğunu aktaran Aslan, “Bizim acımızı gerçekten paylaştı. Onu gözlerinde gördüm. Orada ve enkaz alanında, cenaze namazında, taziyede gördüm. Allah devletimize zeval vermesin. Süleyman Soylu biraz hastaymış. Rabbim acil şifalar versin. Her zaman dua ediyoruz. Cumhurbaşkanımız da öyle. Rabbim devletimize zeval vermesin biz seviyoruz. Devletimiz ilk gece yanımızdaydı şu an eminim ki İzmir’de. Bundan 20 yıl öncesi gibi değil artık. Allah devlete zeval vermesin. Çünkü yaşadık ve gördük. Tüm imkanlarını seferber etti. Ama elden bir şey gelmedi. Bizim evimizde hiçbir şey yoktu demir yoktu, tozdu” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ’da enkazdan 1,5 saat sonra çıkartılan depremzede: “İzmir'de olmak ve yardım etmek istedim”
YEREL HABERLER Elazığ’da enkazdan 1,5 saat sonra çıkartılan ...
Elazığ Valisi Yırık, “Deprem yaşamış bir il olarak hemen yardım ve ekiplerimizi gönderdik”
YEREL HABERLER Elazığ Valisi Yırık, “Deprem yaşamış bir il olarak ...
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 60 - Fenerbahçe: 82
YEREL HABERLER Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: ...
2. Lig: Elazığspor: 2 - Eyüpspor: 3
YEREL HABERLER 2. Lig: Elazığspor: 2 - Eyüpspor: 3
Elazığlı depremzedelerden İzmir’e manevi destek Elazığlı depremzedeler: “24 Ocak’ta ne yaşadıysak aynısını dün yine yaşadık” “Hepimiz bir kardeşiz ve tek cumhuriyetiz” “Devletine güvensinler, sürekli arkamızda”
YEREL HABERLER Elazığlı depremzedelerden İzmir’e manevi ...
Elazığ’da aynı anda çıkan 2 farklı yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Elazığ’da aynı anda çıkan 2 farklı yangın söndürüldü
Deprem bölgesi Elazığ’dan İzmir’e yardım
YEREL HABERLER Deprem bölgesi Elazığ’dan İzmir’e yardım
Elazığ'da yangında ölen 2 kardeş, tek tabutta son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Elazığ'da yangında ölen 2 kardeş, tek tabutta son ...
Elazığ'daki yangında ölen 8 aylık Hiranur'un ağabeyi Kağan da yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Elazığ'daki yangında ölen 8 aylık Hiranur'un ağabeyi ...
Meteoroloji'den 5 il için yağış uyarısı
YEREL HABERLER Meteoroloji'den 5 il için yağış uyarısı
Elazığ’daki yangından ikinci üzücü haber, 4 yaşındaki Kağan’da hayatını kaybetti Dün prizdeki şarj aletinin patlaması sonucu çıkan ve 8 aylık Hira Nur bebeğin hayatını kaybettiği yangından ağır yaralı olarak ekipler tarafından kurtarılan 4 yaşındaki Kağan’da yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Elazığ’daki yangından ikinci üzücü haber, 4 yaşındaki ...
Elazığ'da köy konutlarının inşası sürüyor
YEREL HABERLER Elazığ'da köy konutlarının inşası sürüyor
Çanakkale Muharebeleri Mobil Müzesi 2 gün Elazığ'da olacak
YEREL HABERLER Çanakkale Muharebeleri Mobil Müzesi 2 gün Elazığ'da ...
Bir dönem cami ve hastane olarak kullanılmış tam bin 200 yıllık Elazığ'da bir dönem cami ve zihinsel engellilerin tedavi edildiği hastane olarak kullanıldığı bilinen ve yıkılmaya yüz tutuna bin 200 yıllık kilisenin temizliği yapılarak restorasyon projesi hazırlandı
YEREL HABERLER Bir dönem cami ve hastane olarak kullanılmış tam bin ...
Elazığ'da bin 50 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Elazığ'da bin 50 litre sahte içki ele geçirildi
Elazığ'da 1 tondan fazla kaçak içki ele geçirildi Jandarma ekiplerinin 2 adrese düzenlediği operasyonda 1 depo ve 54 bidonda 1 ton 50 litre kaçak üretilen şarap ele geçirildi
YEREL HABERLER Elazığ'da 1 tondan fazla kaçak içki ele ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X