3. Lig: Elazığ Karakoçan: 2 - Şile Yıldızspor: 4

Misli.com 3. Lig 3. Grup’un 7. haftasında Elazığ Karakoçan FK, evinde karşılaştığı Şile Yıldızspor’a 42 mağlup oldu.
Stat: Doğukent
Hakemler: Emre Bulut xx, Ersin Erbay xx, Fatih Deveci xx
Elazığ Karakoçan: Duhan Çağlar Akdağ xx, İsmail Sevindi xx (Batın dk. 68 x), Burak Özbakır xx, Barış Çiçek x (Yaşar Kaan dk. 46 x), Mehmet Eksik xx, Emirhan Çakır xxx (Hüseyin dk. 68 x), Kaan Güdü x (Barış dk. 46 xxx), Ferhat Canlı xx, Fatih Kızılay x (Furkan dk. 46 x), Semih Ekmen xx, Burak Kavlak xx
Şile Yıldızspor: Erşen Çilingir xx, Mustafa Acar xx, Adem Aydın xxx (Muammer dk. 90 ?), Eşref Koçak xx (Ozan dk. 68 x), Raşit Sevindir xx (Kerem Can dk. 90 ?), Eren Görür xxx (Bartu dk. 86 xx), Emre Karadağ xx, Ali Sabuncu xx (Arda dk. 90 ?), Mehmet Demirözü xx, Cömert Kandemir xx, Tahsin Hacımustafaoğlu xx
Goller: Emirhan (dk. 41), Barış Kazer (dk. 89) (Elazığ Karakoçan), Eren (dk. 25 ve 34 pen.), Adem (dk. 85), Bartu (dk. 90) (Şile Yıldızspor)
Sarı Kartlar: Fatih, Furkan, Ferhat (Elazığ Karakoçan), Mehmet, Eren, Raşit (Şile Yıldızspor)
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