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Elazığ'dan depremin yaşandığı İzmir'e yardım malzemesi

DHA

Elazığ'dan depremin yaşandığı İzmir'e yardım malzemesi


Serhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ Türk Kızılay şubesince, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, İzmir'e 1 TIR yardım malzemesi gönderildi.
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedelere tüm Türkiye'den yardım eli uzanmaya devam ediyor. Elazığ Türk Kızılay şubesince, içinde battaniye, yorgan, bebek bezi ve gıda malzemelerinin bulunduğu 1 TIR, 9 kişilik ekiple İzmir'e doğru yola çıktı. İzmir ile aynı acıları yaşadıklarını dile getiren Kızılay Şube Başkanı Rahman Kızılkaya, "Oradaki depremzedelere yardımcı olmak, çalışmalara katılmak için yönetim üyelerimiz ve gönüllülerimizle birlikte İzmir'e hareket edeceğiz. 24 Ocak'ta bunu yaşayan bir şehir olarak o acıyı yaşayanlardan, çalışmalara katılan gönüllülerden birisiyiz. Dün yaşadığımız acıyı bugün İzmir yaşıyor. Oradaki insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılama adına gönüllülerimizle beraber oradaki çalışmalara katılacağız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Serhat ÖZDEMİR
2020-11-01 16:14:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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