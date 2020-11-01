Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'nin yeni durağı Elazığ



Serhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ (DHA)KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın projesi kapsamında, Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin yer aldığı Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Elazığ'da vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda açılan müzede, Çanakkale Savaşları'ndan kalan materyaller, kıyafetler ve o günleri anlatan fotoğraflar sergileniyor. Aynı zamanda dijital gösterilerin de sunulduğu mobil müzeye vatandaşlar koronavirüse karşı tedbirler alınarak, 10'ar kişilik gruplar halinde alınıyor.

'ELAZIĞ 40'INCI KENT'

Elazığ'ın konakladıkları 40'ıncı kent olduğunu ve bundan sonraki duraklarının Tunceli olduğunu belirten proje koordinatörü Engin Karataş, "Müzemizin içerisinde 7 ayrı vitrinde Çanakkale Savaşları'nı anlatıyoruz. Bu vitrinlerin içerisinde savaş eserleri, belgeseller ve görsellerle bu destan halkımıza tanıtılıyor. Elazığ'da yediden yetmişe tüm misafirlerimiz müzemize ilgi gösterdi. Bu hizmet buraya geldiği için bize teşekkür ettiler. Özellikle küçük yaştaki arkadaşlarımızın çok büyük ilgilerini görüyoruz. Bu tür şeylerin Elazığ'da bulunmasından çok memnun olduklarını ifade ettiler" dedi.

Mobil müzeyi gezmeye gelen Ecrin Altıngök de (11), "Buraya gelmek gerçekten çok ayrı bir duygu. Şehitlerimizin o zamanki savaşları ve orada verdikleri mücadelenin burada anlatılması bizim için ayrı bir gurur. Tarihimizi bilmek bizi daha iyi bir geleceğe taşır. Buraya gelip, burada olmak büyük bir gurur. Şehitlerimiz için de çok üzülüyorum" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Elazığ Serhat ÖZDEMİR

2020-11-01 16:54:38



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