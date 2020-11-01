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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’nin 40’ıncı durağı Elazığ oldu

İHA

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’nin 40’ıncı durağı Elazığ oldu

‘Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’nin 40. durağı Elazığ olurken, vatandaşlar müzeye yoğun ilgi gösterdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca hayata geçirilen proje kapsamında Çanakkale’den yola çıkan "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi", Elazığ’da vatandaşların ziyaretine açıldı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda konuşlandırılan ve 7 farklı vitrin ve dış seslerle ambiyans oluşturulan tıra, 7’den 70’e her yaştan insan yoğun ilgi gösterdi. Pandemi nedeniyle vatandaşlar ateşi ölçüldükten sonra içeri alınan mobil müzenin, iki gün boyunca saat 09.00 ila 18.00 arası ziyaretçileri ağırlayacağı belirtildi. Diyarbakır’dan sonraki durakları olan Elazığ’daki ilgi ve ziyaret sayısından duydukları memnuniyeti dile getiren Proje Koordinatörü Engin Karataş, şu ana kadar 50 binin üzerinde vatandaşı ağırladıklarını söyledi.

“50 bini aşkın misafirimiz ağırladık”
Her yaştan ziyaretçilerinin olduğunu ifade eden Karataş, “İki gün boyunca Elazığ halkına müzemizin kapılarını açtık şu anda 40’ıncı ilimizdeyiz. 2 Temmuz’da al sancağın dalgalandığı her yerde Çanakkale ülküsüyle yola çıkarak 40’ıncı ilimiz olan Elazığ’a geldik ve buradan sonra Tunceli’ye devam edeceğiz. İnşallah 81 ili gezeceğiz. İçeride 7 ayrı vitrinle Çanakkale Savaşını anlatıyoruz. Vitrinin içerisinde savaş eserleri, belgeseller ve görselle vitrini ile beraber dış seslerle ambiyans bütünlüğü sağlayarak bu destan halkımızın ziyaretine açılıyor. Pandemi süreci sebebiyle tüm önlemleri almış bulunmaktayız. İçeriye 10’ar kişilik gruplar halinde alıyoruz. Dezenfektan standı, ateş ölçümü ve maske kontrolü yapıyoruz ve içeride sosyal mesafe kuralı uygulanmaktadır. Şu ana kadar 40 ili gezdik toplamda 50 bini aşkın misafirimizi ağırladık. Buradan sonra yine yolumuza devam edeceğiz. Müzemizi tüm halkımızla buluşturmaya devam edeceğiz. 7’den 70’e tüm yaş gruplarından misafirlerimizi ağırlıyoruz. Bizlere de çok güzel dileklerini iletiyorlar. Biz de bu konuda çok memnunuz. Biz de onların bu ilgisini içerideki eserlerle beraber tarihimizi onlara ileterek onların bir şekilde hayatına dokunmuş olmayı amaçlıyoruz” dedi.
Mobil müzeyi gezen vatandaşlardan Ahmet Ertuğrul da yeniden Çanakkale ruhunu hissettiğini belirterek, “Bugün Çanakkale gezici tırını gezmeye geldik. Çanakkale geçmişini tekrardan hatırladık. Bizlere bu fırsatı gösterdikleri için çok teşekkür ederiz. Tırda gezerek Çanakkale ruhunu tekrar yaşamış olduk. Bu güzel ortamı bizlere bıraktıkları için askerlerimize ve Atatürk'e çok teşekkür ederiz. İçeride fotoğraf çektik, dışarıda sıra kuyruğu var” diye konuştu.
Arkadaşları ile müzeyi gezenlerden Zülfikar Oğuzhan Bulut ise, “Çanakkale Savaşı ile ilgili Elazığ’a gelen mobil müzeyi gezmek istedik. İncelediğimiz zaman Çanakkale’ye hiç gitmememize rağmen, müze ile tarih resmen ayaklarımıza geldi. Biz de tarihimiz inceledik. Müzenin Elazığ’a gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Elazığ halkımızın da yoğun ilgisi var. Tüm halkımız bugün ve yarın burada olacak, müzeyi gezmeleri için davet ediyoruz” diye konuştu.
Mustafa Tatar da, “Müzeyi gezdim, Çanakkale’ye gitmiş kadar oldum. Savaşın ne zorluklar altında kazanıldığını öğrendim, çok duygulandım. Gerçekten düşmanın bizden üstün olmasına rağmen kazanmamıza çok mutlu oldum. Müzeyi buraya getiren herkese teşekkür ederim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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