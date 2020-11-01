Elazığ'daki yangında 500 dönüm alan zarar gördü, binlerce arı öldü



Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'ın Baskil ilçesi Topaluşağı köyünde dün gece çıkan yangında 500 dönümlük alan zarar gördü. Köy sakinlerinin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında binlerce arı öldü, 1500´e yakın kayısı ve çeşitli meyve ağacı da yandı.

Baskil ilçesi Topaluşağı köyündeki alanda gece saat 01.30´da yangın çıktı. Elektrik tellerinden çıktığı değerlendirilen yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevlerin dakikalar içerisinde evlerinin yakınına sıçraması nedeniyle köylüler büyük panik yaşadı. Yangın sabaha doğru söndürülürken, verdiği zarar gün doğunca ortaya çıktı. Alanda bulunan arı kovanlarındaki binlerce arı ölürken, 1500 civarında kayısı ve çeşitli meyve ağacı yandı. Sulama sistemi ise kullanılamaz hale geldi.

`DAHA ÖNCE DE AYNI NOKTADA YANGIN ÇIKTI´

Bahçesi yanan ve büyük maddi zarara uğrayan Halil Görgöz, yangının elektrik tellerinden çıkan kıvılcım nedeniyle meydana geldiğini iddia ederek, daha önce de aynı noktada yangınların meydana geldiğini söyledi. Görgöz, "Gece uyandım ve alevlerin rüzgarın etkisiyle evlere geldiğini gördüm. Eşimi alarak, bölgeden uzaklaştık. Gece çok şiddetli rüzgar olduğu için müdahale edemedik. Zararımız çok büyük. 1500 civarında ağacımız yandı. Yetkililerden yardım talep ediyoruz. Yangının çıktığı noktaya yol güzergahının olmaması ve enerji hattının olduğu bölgede olması nedeniyle elektrik tellerinden kaynaklandığını düşünüyoruz. Daha önce de aynı noktada yangın meydana gelmişti. Biz bununla ilgili elektrik tellerinin gevşek olduğuna dair müracaatımızı yapmıştık ama buna karşılık bir geri dönüş sağlanmadı. Bu afeti yaşadık. Kuzenimin de 81 kovan arısı vardı. Onların da büyük kısmı yandı ve arılar telef oldu. Geriye 10 civarında kovan kaldı. Büyük korku yaşadık. Tek tesellimiz ise canımıza bir zararın gelmemesi" dedi.

Bahçesi zarar gören Avni Görgöz de gece uyandığında çevresini alevlerin sardığını ifade ederek, "Canımızı kurtardık ilk olarak. Yangın evimizin dibine kadar geldi ama evlerimiz çok şükür yanmadı. Bahçelerimiz, her yer yandı. Çok büyük hasar oldu. Sulama sistemimiz komple zarar gördü. Ağaçlarımızın büyük çoğunluğu zarar gördü. Candan uzak oldu, çok şükür" diye konuştu.

Alibey Görgöz ise hayvanlarını zor kurtardığını söyleyerek, "Yangın elektrik tellerinden çıktı. Yangından sonra baktık ki elektrik telleri üst üste atmış. Çok sayıda ağacımız yandı" diye konuştu.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2020-11-01 21:18:22



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