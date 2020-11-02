Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ailesini depremde kaybetti kendisi 12 saat sonra kurtuldu:"Bir kişi çıktığı zaman sanki ben çıkıyorum” Depremde hamile eşi ile oğlunu kaybeden ve 12 saat sonra enkazdan kurtarılan baba Meriç Dişli: “Oğlum depremde doğdu depremde öldü” “Oradan bir kişi çıktığı zaman sanki ben çıkıyorum” “12 saat enkazda kaldım. Orada kalmanın her dakika ve saniyesi bir ölümdür” “Onlarda benim kader arkadaşlarım” “ 15 saniye bir ömrü etkiliyor”

İHA

Ailesini depremde kaybetti kendisi 12 saat sonra kurtuldu:"Bir kişi çıktığı zaman sanki ben çıkıyorum” Depremde hamile eşi ile oğlunu kaybeden ve 12 saat sonra enkazdan kurtarılan baba Meriç Dişli: “Oğlum depremde doğdu depremde öldü” “Oradan bir kişi çıktığı zaman sanki ben çıkıyorum” “12 saat enkazda kaldım. Orada kalmanın her dakika ve saniyesi bir ölümdür” “Onlarda benim kader arkadaşlarım” “ 15 saniye bir ömrü etkiliyor”

Elazığ depreminde 6,5 aylık hamile eşi ile 13 yaşındaki oğlunu kaybeden ve kendisi de 12 saat sonra enkaz altından yaralı olarak çıkartılan baba Meriç Dişli, “Keşke İzmir’de onların yanına gidebilsem, acılarını paylaşmak isterdim. Oradan bir kişi çıktığı zaman sanki ben çıkıyorum” dedi.
24 Ocak’ta meydana gelen 6.8’lik depremde Elazığ’da 37, Malatya’da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetmiş ve 20 binden fazla konut ağır hasar görmüştü. Depremde kent merkezindeki binaların yanı sıra Maden ilçesi Gezin köyünde Tılhem Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı Mavi Göl Apartmanı çökmüştü. O enkazda, 6,5 aylık hamile Pınar Dişli ve 13 yaşındaki oğlu Miraç’ın cansız bedenleri çıkartılırken baba Meriç Dişli (43) ise 12 saatlik çalışmanın ardından ekipler tarafından yaralı olarak kurtulmuştu. Ailesini depremde kaybeden baba dişli yaşadıklarını anlattı. Eşinin göğsünde, oğlunun ise bacağının kenarında hayatını kaybettiğini dile getiren Dişli, 10 ay geç geçmesine rağmen aklından hiç çıkmadıklarını söyledi. İzmir’e giderek oradaki depremzedelerin yanında olmak, acılarını paylaşmak istediğini ifade eden Dişli, sürekli televizyon izlediğini ve enkazdan sağ olarak çıkartılan birini görünce kendisi çıkıyormuş gibi hissettiğini ifade etti.

“Onlar da benim kader arkadaşlarım”
24 Ocak depreminde hamile eşi, oğlu ile enkazda kaldığını ve onları kaybettiğini belirten Meriç Dişli, “Allah kimseye yaşatmasın. 12 saat enkazda kaldım. Orada kalmanın her dakika ve saniyesi bir ölümdür. İzmir’de böyle bir olay yaşandı. Oradaki insanların acısını ne hissettiklerini, her şeyi içten yaşıyorum ve hissediyorum. Keşke onların yanına gidebilsem. Onların o acılarını paylaşmak isterdim. Onların yanında olmak isterdim. Çünkü onlarda benim kader arkadaşlarım. Allah kimseye yaşattırmasın, güç ve kuvvet versin” ifadelerini kullandı.

“Deprem olmadan biz depremi konuştuk”
Enkazda 12 saat kaldığını vurgulayan Dişli, “Hesap kitaba oturdum. Yaşadığım müddetçe keşke keşke dedim. Kafamı seccadeden hiç kaldırmasaydım dedim. Hayatım boyunca her dakika ve saniyesini Allah ile yaşasaydım. Mal mülk hiçbir şey akla gelmiyor. Allah’ın verdiği ganimetler çok ki, hiçbir şeyin değerini bilmiyordum. Orada anlıyorsun. Depreme 20 dakika vardı, bir kanal Manisa depremini gösteriyordu. Oğlum, ‘baba depremde insanlar çok ölürse ne olur’ dedi. Bende büyük bir mezar kazılır, içerisine konulur dedim. Eşimde 'öyle olmaz' dedi. Oğlum ‘beni aynı mezara koyun’ dedi. Deprem olmadan biz depremi konuştuk. Onlar bana vasiyetini yaptılar. Size ne oluyor dedim, güldüler. Balkona çıktım hava aldım biraz oturdum. İçeri geldim oturmadan deprem oldu. Deprem olur olmaz oğlum öldü. Kafası zaten yanımdaydı. Eşimin kafası benim göğsüme düştü. Benim kafam onun üstündeydi. Fatiha süresini okudu ve Kelimei Şehadet getirdi. 3 dakika içerisinde o da vefat etti. Malı mülkü boş ver. Allah o insanlara sabır versin. O enkazın içinde ne yaşıyorlar hepsini çok iyi biliyorum” diye konuştu.

“Oradan bir kişi çıktığı zaman sanki ben çıkıyorum”
Depremden 10 ay geçtiğini ve halen unutamadığını aktaran Dişli, “O enkazdan niye çıktım ben. Bende keşke ölseydim. Yani hayat devam ediyor ama nasıl devam ediyor. Davulun sesi uzaktan hoş gelir. Allah o insanlara yardım etsin. Biz depremzedeler olarak İzmirli depremzedeleri ziyaret etmek istiyoruz. Hastalarına, yakınlarına, enkazdan çıkanların yanına gitmek istiyoruz. Büyüklerimiz yardım etsin gidelim. Biz onlarla kader arkadaşıyız. Onların acısını derinden yaşıyoruz ve yanlarına gitmek istiyoruz. Ben sabaha kadar televizyon izliyorum. Oradan bir kişi çıktığı zaman sanki ben çıkıyorum. Sanki bendim. Çok mutlu oluyorum” şeklinde konuştu.

“Oğlum depremle doğdu depremle öldü”
21 Şubat 2007 tarihin Elazığ’da yine deprem olduğunu dile getiren Dişli, şöyle devam etti:
“Eşim o zaman oğluma hamileydi. Eşim strese girdi ve doktora gittik. 22 Şubat 2007 tarihinde oğlum doğdu. Deprem dünyaya gelen bir çocuğun son cümleleri deprem oldu. Depremle doğdu depremle öldü. Bir çocuğum ise deprem doğmadan gitti. Rahmetli eşim ben bu çocuğu doğuramayacağım derdi. İçine doğmuş. Bu taşların hepsini bir araya getirdiğimde tek tek diziyorum. Böyle bir kader yok. Ben her dakika her saniye aklımda. 5, 10 gün sonra herkes kendi halinde olacak ama depremzedelerin hepsi ömür boyu yaşayacaklar. 15 saniye bir insanın ömrünü etkiliyor.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kendisini, engellilerin hayatını kolaylaştırmaya adadı
YEREL HABERLER Kendisini, engellilerin hayatını kolaylaştırmaya ...
Elazığ'daki yangında 500 dönüm alan zarar gördü, binlerce arı öldü
YEREL HABERLER Elazığ'daki yangında 500 dönüm alan zarar gördü, ...
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’nin 40’ıncı durağı Elazığ oldu
YEREL HABERLER Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’nin 40’ıncı durağı ...
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'nin yeni durağı Elazığ
YEREL HABERLER Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'nin yeni durağı ...
Elazığ'dan depremin yaşandığı İzmir'e yardım malzemesi
YEREL HABERLER Elazığ'dan depremin yaşandığı İzmir'e yardım ...
3. Lig: Elazığ Karakoçan: 2 - Şile Yıldızspor: 4
YEREL HABERLER 3. Lig: Elazığ Karakoçan: 2 - Şile Yıldızspor: 4
Deprem bölgesi Elazığ’dan İzmir’e yardım sürüyor
YEREL HABERLER Deprem bölgesi Elazığ’dan İzmir’e yardım sürüyor
Elazığ depreminde kızını kaybeden baba: “O duyguların hepsini yeniden yaşadık” Baba Ufuk Demir: “İsmini bildiğim bilmediğim, Buse ile İnci’nin kurtuluşuna sevindik” “Dışarıda kalanları getirip misafir edebilseydik mutlu olurduk”
YEREL HABERLER Elazığ depreminde kızını kaybeden baba: “O duyguların ...
Elazığ depreminde en büyük acıyı yaşayan baba ilk kez konuştu Elazığ depreminde eşini, 2 çocuğunu, kayınbaba ve kayınvalidesini kaybeden baba Serhat Aslan: “Her gün acı çekiyoruz, bunu kimse bilmiyor” “Enkaz başında bekleyenleri en iyi anlayan o acıyı yaşayanlarda biri olarak ben biliyorum” “Onların acısını gerçekten içimde hissediyorum” “2 gündür televizyon açmıyoruz, izlersek üzüleceğiz” “Devletimiz ilk gece yanımızdaydı şu an eminim ki İzmir’de”
YEREL HABERLER Elazığ depreminde en büyük acıyı yaşayan baba ilk kez ...
Elazığ’da enkazdan 1,5 saat sonra çıkartılan depremzede: “İzmir'de olmak ve yardım etmek istedim”
YEREL HABERLER Elazığ’da enkazdan 1,5 saat sonra çıkartılan ...
Elazığ Valisi Yırık, “Deprem yaşamış bir il olarak hemen yardım ve ekiplerimizi gönderdik”
YEREL HABERLER Elazığ Valisi Yırık, “Deprem yaşamış bir il olarak ...
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 60 - Fenerbahçe: 82
YEREL HABERLER Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: ...
2. Lig: Elazığspor: 2 - Eyüpspor: 3
YEREL HABERLER 2. Lig: Elazığspor: 2 - Eyüpspor: 3
Elazığlı depremzedelerden İzmir’e manevi destek Elazığlı depremzedeler: “24 Ocak’ta ne yaşadıysak aynısını dün yine yaşadık” “Hepimiz bir kardeşiz ve tek cumhuriyetiz” “Devletine güvensinler, sürekli arkamızda”
YEREL HABERLER Elazığlı depremzedelerden İzmir’e manevi ...
Elazığ’da aynı anda çıkan 2 farklı yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Elazığ’da aynı anda çıkan 2 farklı yangın söndürüldü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X