Elazığ'dan depremin yaşandığı İzmir'e yardımlar sürüyor

Serhat ÖZDEMİR/ ELAZIĞ, (DHA)İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından, Elazığ'dan bölgeye gönderilen yardımlar sürüyor.
Elazığ Valiliği koordinesinde, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından, bölgeye ulaştırılmak üzere hazırlanan yardım malzemeleri gönderilmeye devam ediyor. İçerisinde battaniye, yorgan, gıda malzemeleri ve bebek bezi bulunan yardım kolilerinin olduğu 3 TIR daha deprem bölgesine gönderilmek üzere yola çıktı.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Serhat ÖZDEMİR
2020-11-02 13:57:09
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