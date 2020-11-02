Elazığ'dan depremin yaşandığı İzmir'e yardımlar sürüyor

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Serhat ÖZDEMİR/ ELAZIĞ, (DHA)İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından, Elazığ'dan bölgeye gönderilen yardımlar sürüyor.

Elazığ Valiliği koordinesinde, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından, bölgeye ulaştırılmak üzere hazırlanan yardım malzemeleri gönderilmeye devam ediyor. İçerisinde battaniye, yorgan, gıda malzemeleri ve bebek bezi bulunan yardım kolilerinin olduğu 3 TIR daha deprem bölgesine gönderilmek üzere yola çıktı.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Serhat ÖZDEMİR

2020-11-02 13:57:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.