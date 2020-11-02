Elazığ'da fidanlar toprakla buluşuyor



Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ (DHA)ELAZIĞ'da 'Milli Ağaçlandırma Günü' etkinlikleri kapsamında fidan dikimi yapıldı. Kentte, ay sonuna kadar 223 bin fidanın toprakla buluşturulması hedefleniyor.

Elazığ'da, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 'Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında etkinlik düzenlendi. Tarihi Harput Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte Orman Bölge Müdürlüğü ile Elazığ Valiliği arasında düzenlenen protokol doğrultusunda fidan dikimi yapıldı. Kentte ay sonuna kadar toplam 223 bin fidanın toprakla buluşturulması hedefleniyor.

Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, kasım ayı boyunca her gün fidanların toprakla buluşturulacağını ifade ederek, "Bu cennet vatanı, yeşil vatan yapmak için el ele, gönül gönüle vermek zorundayız" dedi.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık da 223 bin fidanı toprakla buluşturacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Yaptığımız çalışmayla hem orman sayısını hem ağaç sayısını artırırken aynı zamanda çocuklarımızın da ağaç dikme sevgisini artırmak, çoğaltmak, onların çevre bilincini oluşturmak ve yükseltmek için de bir adım atmış olacağız."DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2020-11-02 17:28:00



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