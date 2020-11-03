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Çağrı merkeziyle binden fazla koronavirüs hastasına plazma bağışçısı bulundu

DHA

Çağrı merkeziyle binden fazla koronavirüs hastasına plazma bağışçısı bulundu


Serhat ÖZDEMİR/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da koronavirüs ile mücadelede önemli rolü bulunan 'immün plazma' bağışı için Türkiye'de ilk kez Kan Arıyorum Yardımlaşma ve Eğitim Derneği (KAYED) bünyesinde kurulan ve daha sonra 7 kentte de faaliyete geçirilen çağrı merkezine 2 ayda 1500 çağrı geldi. Çağrı merkezi sayesinde 1000'in üzerinde hastaya plazma bağışçısı bulundu. 
Elazığ'da, acil kan ve trombosit ihtiyaçları için 2012 yılında kurulan KAYED, koronavirüs salgınıyla beraber temmuz ayının sonunda hastalıkla mücadelede önemli bir rol oynayan 'İmmün Plazma' tedavisi için çağrı merkezi kurdu. Koronavirüsü yenenler ile kan ihtiyacı bulunan hastaların buluşma noktası haline gelen çağrı merkezi, kısa sürede Ağrı, Bitlis, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, İzmir ve Ankara'da da kuruldu. Bu çağrı merkezlerine son 2 ayda yaklaşık 1500 başvuru geldi. Bu çağrılar sonucunda 1000'in üzerinde koronavirüsü yenen hastadan plazma bağışı alındı. 
'1000'İN ÜZERİNDE HASTAYA KAN BAĞIŞÇISINI ULAŞTIRDIK'  
Kuruldukları günden bu yana binlerce hastaya kan ulaşması için ellerinden geleni yaptıklarını belirten KAYED Genel Başkanı Murat Özekinci, pandemi süreciyle birlikte kurmuş oldukları çağrı merkezi ile teşkilatlanma çalışmalarına başladıklarını söyledi. Özekinci, temmuz ayından itibaren çağrı merkezinin faaliyete geçtiğini ifade ederek, "8 ilde daha çağrı merkezlerimizi kurduk. Günlük ortalama 20 çağrı alıyoruz ve 2 ay içinde ise 1000 ile 1500 arası çağrıya cevap vermişiz. Bu da sevindirici bir durum. Aynı zamanda bizi arayan 1000'in üzerinde insana kan bağışçısını ulaştırmış olduk. KAYED'in kurmuş olduğu bu çağrı merkezi ile Covid-19 geçirmiş hastalar immün plazma bağışı yapmak için isim, numara ve kan gruplarını bırakıyorlar. İmmün plazma tedavisi için kana ihtiyacı olan hasta yakınları da bizleri arayarak, talepte bulunuyor. Kısa bir süre içinde de hastalara ulaşılmış olunuyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Serhat ÖZDEMİR
2020-11-03 09:41:28

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