Elazığ'da kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da kontrolden çıkan kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Elazığ Kuzey Çevreyolu Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. Turgay Polat (53) yönetimindeki 23 HU 883 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 25 metre yuvarlanan kamyonetin içerisinde sıkışan sürücü Polat, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Polat, ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polat'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2020-11-03 12:00:06



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