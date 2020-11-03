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Elazığ'da sağlık çalışanları için hatıra ormanı

DHA

Elazığ'da sağlık çalışanları için hatıra ormanı


Ahmet ÇÖTELİ-Serhat ÖZDEMİR/ ELAZIĞ (DHA)ELAZIĞ'da 'Milli Ağaçlandırma Günü' etkinlikleri kapsamında sağlık çalışanları için hatıra ormanı oluşturuldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 'Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında Elazığ'da, Orman Bölge Müdürlüğü'nce etkinlik düzenlendi. Tarihi Harput Mahallesi'ndeki etkinlikte sağlık çalışanları için 'Kahraman sağlık çalışanları hatıra ormanı' oluşturuldu. Etkinlik kapsamında Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu, Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, İl Sağlık Müdürü Cahit Polat ve sağlık personelinin katılımıyla fidan dikimi yapılarak can suyu verildi. Kentte ay sonuna kadar 223 bin fidanın toprakla buluşturulması hedefleniyor.
Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, pandemi sürecinde özveri göstererek hizmet veren sağlık çalışanlarını unutmadıklarını belirterek, "Bu süreçte bizlere hizmet eden tüm sağlık çalışanlarına müteşekkiriz. Onlara minnet borçluyuz. Biz de bu minnetimizi bugün ifade etmek için bugün burada toplandık. Onların anısına birer fidanı toprakla buluşturacağız" dedi.
Sağlık çalışanı Yeliz Özmen ise sıkıntılı bir süreçten geçildiğini ifade ederek, "Bu tarz etkinlikler bizi çok mutlu ediyor. Düşünüldüğümüzü bilmek çok güzel bir şey. Doğaya can veriyoruz, fidan dikiyoruz. Herkesi doğa ve sağlık için duyarlı olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ, Serhat ÖZDEMİR
2020-11-03 13:26:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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