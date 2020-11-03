Evimin altında fay hattı var mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Elazığ’da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat:16.14 sıralarında merkez üstü Elazığ’ın Kovancılar ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 6 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.