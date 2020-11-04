Elazığ’da sağanak yağış etkili oluyor

Elazığ’da sağanak yağış etkili olmaya başlarken, hem meteoroloji hem de valilik sel, su baskınları ve ulaşımda meydana gelebilecek aksamalar nedeniyle vatandaşları uyardı.

Meteoroloji'nin uyardığı kuvvetli yağış Elazığ'da etkili oluyor. Kentte ara ara devam eden sağanak yağış, sabah saatlerinde şiddetini arttırdı. Yoğun yağış nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluşurken, sürücüler yollarda temkinli seyretmeye çalıştı. Şemsiyesi olan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulurken, hazırlıksız olan bazı vatandaşlar da ıslandı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada:"Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, ilimiz ve çevresinde yoğun yağış meydana geleceği sebebiyle, sel, yıldırım düşmesi ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın tedbirli olmaları can ve mal güvenliği açısından önem arz etmektedir"denildi.

Öteyandan Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'de sel ve su taşkınlarına karşı uyarısını yenileyerek, Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'da sağanak yağışın süreceğini, yağışların yer yer kuvvetli olacağının tahmin edildiğini aktardı.

Beklenen yağış etkili olduğunu belirten vatandaşlardan Muhammed Gündoğdu, “Bereket geldi, güzel yağmur yağıyor. Çiftçiler için iyi oldu. Bizim işlerde düşecek gibi gözüküyor ama herkes için iyi oldu. En az 5 aydır yağmur yağmıyordu. Meteoroloji uyarmıştı. Hakkımızda hayırlısı olsun. Yağmur bereketi ile geldi” dedi.

Yağmur yağışının beklendiğini aktaran Murat İnce ise “Meteoroloji yağış olacağını uyarmıştı. İyi oldu, 5 aydır yağmur yağmıyordu. Bizim için biraz zor olsa da çiftçiler için iyi oldu. Aslında erken yağsa iyi olurdu” ifadelerini kullandı.

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