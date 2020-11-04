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Başkan Şerifoğulları: "Elazığ olarak tüm gücümüzle İzmirli kardeşlerimizin yanındayız"

İHA

Deprem bölgesi İzmir'e giden Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları,"Geçtiğimiz Ocak ayında aynı felaketle karşı karşıya kalan Elazığ olarak, tüm gücümüzle İzmirli kardeşlerimizin yanındayız"dedi.

Başkan Şerifoğulları: "Elazığ olarak tüm gücümüzle İzmirli kardeşlerimizin yanındayız"

Deprem bölgesi İzmir'e giden Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları,"Geçtiğimiz Ocak ayında aynı felaketle karşı karşıya kalan Elazığ olarak, tüm gücümüzle İzmirli kardeşlerimizin yanındayız"dedi.
İzmir'de meydana gelen depremin ardından, 24 Ocak'ta depremi yaşayan Elazığ'dan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, beraberinde AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık ve Zülfü Demirbağ bölgeye gitti. Bölgede depremde ağır hasar alan İzmir'in Bayraklı ilçesini ziyaret eden heyet, enkaz alanlarında incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten heyet, Rıza Bey Apartmanı enkazında yaşamlarını yitiren Elazığlı 16 yaşındaki ikizler Çınar ve Sayra Alpgündüz'ün ailesine de taziye ziyareti yapıp, çeşitli temaslarda bulundu.
İzmir’de yaşanan depremin hemen akabinde Türkiye’nin tek yürek olarak birlik, beraberlik ve dayanışma içinde, omuz omuza yaraları sarmak için seferber olduğunu belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları,“İzmirli kardeşlerimizin yaralarını sarmaya destek sağlamak adına depremin hemen akabinde Elazığ Belediyesi olarak yardım tırlarımızı afet bölgesine ulaştırdık. Bugün bizler de milletvekillerimizle birlikte İzmir'deyiz, İzmirli kardeşlerimizin yanındayız. İzmirli kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Elazığ olarak İzmir’in yaşadığı acıyı çok iyi anlıyoruz. Geçtiğimiz Ocak ayında aynı felaketi biz de yaşadık. Devletimizin, milletimizin güçlü desteğiyle yaralarımızı sarmaya devam ediyoruz. İzmir’imiz de bu güçlü destekle en kısa sürede yaralarını saracaktır. Elazığ olarak tüm gücümüzle İzmirli kardeşlerimizin yanındayız, bundan sonrada tüm imkanlarımızla yanlarında olacağız. Bir kez daha depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum”ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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