Elazığ'da kaybolan çocuğu jandarma buldu

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, evden çıktıktan sonra kaybolan 13 yaşındaki A.K., jandarma ekipleri tarafından gece yarısı bulunup, ailesine teslim edildi.
Merkeze Yurtbaşı beldesinde yaşanan olayda, A.K. dün saat 15.00 sıralarında evden çıktı. Ancak geri dönmedi. Ailesi jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çocuğun bulunması için arama-kurtarma çalışması başlattı. Jandarma iz takip köpeklerinin de katılımıyla yapılan arama sonunda A.K., saat 01.00'de, Yurtbaşı beldesine 4 kilometre uzaklıktaki arazide bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen A.K. ailesine teslim edildi. DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2020-11-05 12:35:01
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