Elazığ’da 19 bölgede çalışmalarının devam ettiğini belirten Vali Erkaya Yırık, “İlk aşamada toplam 8 bin konutun vatandaşlarımıza teslimatı planlanıyor. 2 hafta içerisinde bunun büyük bir kısmı da bitmiş ve teslim aşamasına gelmiş olacak. Yıl bitmeden bu 8 bin rakamına ulaşmış olacağız” dedi.

24 Ocak’ta meydana gelen 6.8’lik depremde Elazığ’da 37, Malatya’da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 20 binden fazla konut ise ağır hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un koordinesinde binlerce konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında inşası süren 18 bin 868 konuttan ilk konutlar teslim edilirken, 2 bin 521’inin bu ay içinde bitmesi planlanırken, Aralık ayı sonuna kadar bu rakamın 8 bine ulaşacağı kaydedildi.

19 noktada konut çalışmalarının devam ettiğini aktaran Vali Erkaya Yırık yıl sonuna kadar 8 bin konutun teslimatının planlandığını söyledi. Elazığ’da, Malatya’da, Van’da, Bingöl’de, Giresun’da olan afetlerde devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu vurgulayan Vali Yırık, Bugün de devletin İzmir’de vatandaşın yanında olduğunu dile getirdi.



18 bin 868 konut planlandı

Deprem anından itibaren devletin tüm birimlerini Elazığ’da olduğunu anımsatan Vali Erkaya Yırık, “Cumhurbaşkanının talimatları ile başta İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, o andan itibaren ilimize geldi. Afetzede vatandaşlarımızın yanlarında oldu. Her türlü katkı ve çalışmayı yaptılar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız depremde zarar gören konutların tekrar inşası için çalışma başlattı.Bugün geldiğimiz noktada 13 bin 141 vatandaşımızın hak sahibi olarak tescili gerçekleşti. TOKİ idaresi 18 bin 868 konutu planladı ve inşasına başladı. 19 ayrı nokrada TOKİ çalışmaları devam ediyor. Devletimiz gerek konutların inşası gerekse devam eden süreçte iaşe gibi ihtiyaçların karşılanması için tüm kurum ve kuruluşları ile vatandaşlarımızın yanında oldu” dedi.



Elazığ’da her alanda destek verildi

AFAD başkanlığının bugüne kadar 230 milyonluk nakdi yardım gönderdiğini dile getiren Vali Yırık, “KOSGEB kredi desteği vermek sureti ile 530 milyon lirayı 6 bin kişiye kullandırdı. Kredi Garanti Fonu vasıtasıyla vatandaşlara 786 milyonluk bir ödeme gerçekleşti. Bununla birlikte Esnaf Kefalet Kooperatifi talep eden her vatandaşımıza 3 yıl faizsiz geri ödemeli şekilde 50 bin kredi imkanı sağladı. Gerek ağır hasarlı gerek kiracı olan vatandaşlarımıza taşınma ve kira yardımı verdi. Eşyasını alamayan vatandaşlarımıza da toplamda 6 milyonluk bir destek verdi. Dolayısıyla devletimizin tüm imkanları vatandaşlarımızın yanında oldu. Bu yardımlarda halen devam ediyor” şeklinde konuştu.



“2 hafta içinde büyük kısmı bitecek”

İlk aşamada toplam 8 bin konutun teslimatının planlandığını vurgulayan Yırık, “2 hafta içerisinde bunun büyük bir kısmı da bitmiş ve teslim aşamasına gelmiş olacak. Yıl bitmeden bu 8 bin rakamına ulaşmış olacağız. İzmir depremi dolayısıyla hayatını kaybeden 114 vatandaşımız Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Malatya’da, Elazığ’da, Van’da, Bingöl’de, Giresun’da olan afetlerde devletimiz her zaman yanımızda ve vatandaşlarımızla birlikteydi. Bugün de İzmir’de. Allah devletimize zeval vermesin. Biz Türk milleti olarak milli birlik ve beraberliğimiz sayesinde inşallah tüm güçlüklerin üstesinden gelmeyi başaracağız” diyerek sözlerini tamamladı.

