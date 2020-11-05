Öğrenciler, 760 bin tohumu toprakla buluşturacak

Ülke genelinde uygulanan 'Geleceğe Nefes Ol’ projesi kapsamında ‘Tohumdan Fidana’ kampanyasıyla 80 bini Elazığ'da olmak üzere 9 ilde toplam 760 bin tohumu öğrencilerin toprakla buluşturması için dağıtım başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinesinde “Bir Fidan Toprağa, Bin Nefes Geleceğe” seferberliği kapsamında okullarda ‘Tohumdan Fidana’ kampanyası için start verildi. Elazığ Valiliği öncülüğünde Orman Bölge Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde bugün Gönülİhsan Tangülü İlköğretim Okulu’nda öğrencilere tohum ve kaplar verildi. Elazığ'da 80 bin olmak üzere 9 ilde toplam 760 bin adet karaçam, kızılçam ve sarıçam tohumundan fidanlar yetiştirilmesinin planlandığı aktarıldı.

Öğrencilere çeşitli hediyelerin de verildiği etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, okul yöneticileri ve öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

Kampanya ile ilgili bilgi veren Orman Bölge Müdürü Çetiner, “ Geleceğe Nefes Ol’ kampanyası tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda ‘Tohumdan Fidana’, pandemi sürecinden dolayı geciken bir proje. Karaçam, kızılçam ve sarıçam tohumları ile kaplarının dağıtımın bugün Gönülİhsan Tangülü İlköğretim Okulu’nda başlattık. Amaç, öğrencilerimiz tohumu bilsinler, toprağa temas etsinler. Orman sevgisini genç kardeşlerimize genç yaşta öğretmek ve aşılamaktır. Dikilen fidanları önümüzdeki yıl yine geleceğe nefes olma adına evlerinde diktikleri, büyüttükleri bu fidanları getirip dikim sahalarımızda veya kendi bahçelerinde dikmiş olacaklar. Elazığ’da, İl Milli Eğitimi Müdürlüğümüze 80 bin tane kap ve tohum dağıtıyoruz. Bölge Müdürlüğümüze bağlı Elazığ dışında 8 ile de toplam 680 bin tane tohumu ilkokul ve ortaokul çağındaki öğrencilere tüm ilçe milli eğitim müdürlüklerine kadar ulaştırdık” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk ise “Amacımız çocuklarımıza fidanın, tohumun ve orman bilincini vermektir. Çocuklarımızı bu konuda duyarlı kılmak için bölge müdürlüğümüzle çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz ve yıl boyunca da devam edecek” diye konuştu.

Etkinlik, katılımcılar ile öğrencilerin okul bahçesine fidan dikmesi ile son buldu.

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