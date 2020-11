FÜ'de en etkili bilim insanlarına plaket verildi

Fırat Üniversitesi'nden akademik alanda ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi’ne giren öğretim üyelerine plaket verildi.

‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi’ne FÜ'den Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu, Prof. Dr. Ebru Kavak Akpınar, Prof. Dr. Hakan F. Öztop, Prof. Dr. Süleyman Aydın, Prof. Dr. Murad Atmaca, Prof. Dr. Mehmet Esen, Prof. Mustafa Inc ve Prof. Mehmet Yaman girdi. Başarılı bilim insanları için rektörlük makamında plaket töreni yapıldı.Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz ile Basın ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Rektör Danışmanı Doç. Dr. Veysel Şahin'inde katılımıyla bilim insanlarına plaket verildi.

Fırat Üniversitesi’nin ismini yaptığı başarılı çalışmalarla uluslararası arenada duyuran öğretim üyelerini kutlayan Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, “Yaptığınız başarılı çalışmalarla üniversitemizin gurur kaynağısınız. Üniversitemizin çıtasını her alanda yükseltiyorsunuz. Üniversitemizin çıtasını ulusal ve uluslararası alanda yükselten öğretim üyelerimiz için üniversitemizdeki FÜBAP kaynaklarını sonuna kadar açacağız. Bu bağlamda Üniversitemiz için her türlü çalışma yapan ve özel hayatından feragat eden öğretim üyeleri arasında fark olmalı diye düşünüyorum. Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi’ne girerek Fırat Üniversitesi’nin adını uluslararası platformda gururla duyuran üniversitemiz öğretim üyelerini tekrar kutluyor, başarılar diliyorum” dedi.

