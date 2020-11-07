Elazığ’da çatı yangını büyümeden söndürüldü

Elazığ'da depremde hasar alıp boşaltılan 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, merkeze bağlı Yeni Mahalle Bademli Sokak’ta bulunan 4 katlı boş bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depremde hasar alıp boşaltılan 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanı gören vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.