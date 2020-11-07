Elazığ ekibinde 4’ü sporcu 8 kişi Covid-19’a yakalandı

Elazığ İl Özel İdare Bayan Basketbol Takımı'nda sporcu ve teknik heyetten 8 kişinin Korona virüs (Covid19) testi pozitif çıktı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden B. Elazığ İl Özel İdare'de 8 kişi korona virüse yakalandı. Konuya ilişkin olarak kulüpten yapılan açıklamada; "Elazığ il Özel idare S.K. Kadın Basketbol Takımımızın oyuncularına ve teknik ekibine Covid19 tanı testi yapılmıştır. Dört oyuncumuz ve ekibimizden dört çalışanımızın test sonuçlarının pozitif olduğu belirlenmiştir. Oyuncularımız ve teknik ekip çalışanlarımız izolasyona alınıp tedavilerine başlanmıştır” denildi.

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