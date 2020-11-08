TVF 2. Lig: Elazığ Voleybol: 3 - Mardin Gençlik: 0

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Türkiye Voleybol Kadınlar 2. Lig 8. Grup’un 3. Haftası’nda Elazığ Voleybol, evinde oynadığı maçta Mardin Gençlik’i 30 mağlup etti.

15 Temmuz Şehitleri Spor Salonu’nda oynanan maçta baştan sona rahat bir oyun sergileyen Elazığ ekibi 1. seti 2513, 2. seti 2511, 3. seti 2512 ve maçı 30’lık skorla kazandı. Elazığ Voleybol bu galibiyetle puanını 6’ya yükseltti ve 2. sıraya yükseldi.

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