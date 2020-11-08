Elazığ’da toplu yemek nedeniyle bir ilçede korona virüs vakaları arttı

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde bir mezrada 28 kişinin katıldığı yemek organizasyonun ardından korona virüs (Covid19) vakalarında artış yaşandı.



Karakoçan Kaymakamlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, ”Bir köyümüzün mezrasında pandemi dönemindeki kurallara uygun olmayan ve halk sağlığını tehdit edecek bir şekilde toplu yemek organizasyonu düzenlenmiş, filyasyon ekibimiz ve İlçe Jandarma Komutanlığımız tarafından bu durum tespit edilmiştir. Yapılan filyasyon çalışmalarıyla şu ana kadar 28 kişinin bu organizasyona katıldığı tespit edilmiştir. Gerekli işlemler katılım gösteren kişilere uygulanmıştır. Şu ana kadar tespit edilen 28 kişi arasından pozitif vakalar çıkmış, bir vatandaşımız ise hastanede tedavisini sürdürmektedir”denildi.



Açıklamanın devamında ”Sürekli olarak gerekli tedbirler anlatılmakta, sağlığın ciddiyeti vurgulanmakta, özellikle bir araya toplanılmaması, kalabalıklar oluşturulmaması konusunun hayati önemi hem medya aracılığı ile hem ekiplerimiz tarafından siz değerli vatandaşlarımıza sürekli olarak anlatılmaktadır. Belirttiğimiz şekilde gerçekleştirilen bu organizasyon ve benzeri aktiviteler, kontrollü bir şekilde yönettiğimiz süreci olumsuz etkileyerek, son bir hafta içinde ilçemizde maalesef vaka sayısında yüksek bir artışa sebep olmuş ve olmaya devam etmektedir. Önceliğimiz tüm kamu kurumları ile birlikte halk sağlığını korumak ve kollamaktır ancak takdir edersiniz ki kıymetli vatandaşlarımızın da bu konuya özen göstermesi, hem kendi hem de hemşehrilerinin sağlıklarını tehlikeye atacak davranışlarda bulunmamaları gerekir. Bu salgınla ancak hep birlikte savaşabiliriz. Öncelikle sizler kişisel olarak maske, mesafe ve hijyen kuralına uymalı ve kalabalıklardan mümkün olduğunca kaçınmalısınız. Bizler de tüm kamu kurumlarındaki değerli çalışma arkadaşlarımla birlikte denetimler, bilgilendirmeler, filyasyon, karantina çalışmaları ve kısacası halk sağlığını korumak ve çalışmalarımızın sürekliliğini sağlamak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Lütfen öncelikle sizler kendinizi, sizin sağlığınızı tehlikeye atan bu tür yemek ve benzeri organizasyonlardan uzak tutun. Bir süre daha sabır gösterelim ve hep birlikte salgının yayılmasını engelleyelim” ifadelerine yer verildi.

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