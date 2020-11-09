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Epilepsi pili operasyonu sara hastalarının umudu oldu, 60 ilden başvuru geldi Türkiye’de epilepsi pili ameliyatının en fazla yapıldığı merkez haline gelen Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, kısa sürede 84 hastanın sağlığına kavuşmasını sağladı İstanbul, Ankara, Antalya, Gaziantep, Konya, Eskişehir, Samsun gibi büyükşehirlerden de yoğun ameliyat talebi alınan kliniğe 60 ilden başvurunun olduğu öğrenildi

İHA

Epilepsi pili operasyonu sara hastalarının umudu oldu, 60 ilden başvuru geldi Türkiye’de epilepsi pili ameliyatının en fazla yapıldığı merkez haline gelen Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, kısa sürede 84 hastanın sağlığına kavuşmasını sağladı İstanbul, Ankara, Antalya, Gaziantep, Konya, Eskişehir, Samsun gibi büyükşehirlerden de yoğun ameliyat talebi alınan kliniğe 60 ilden başvurunun olduğu öğrenildi

Fırat Üniversitesi (FÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin Cerrahi Kliniği epilepsi pili ameliyatıyla Türkiye'de kısa sürede merkez haline geldi, aralarında İstanbul, Ankara, Antalya, Gaziantep, Konya, Eskişehir, Samsun gibi büyükşehirlerinden olduğu 60 ilden başvuru geldi.1 yıl önce başlayan operasyonlarla 84 sara (epilepsi) hastası yapılan başarılı operasyonlarla sağlığına kavuşurken, çok sayıda başvurunun da bulunduğu öğrenildi.
Henüz 1 yıl önce FÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde uygulanmaya başlanan ve ilaca dirençli epilepsi hastalarında kullanılan epilepsi pili ameliyatları için büyük şehirler başta olmak üzere tüm bölgelerinden hastalar Elazığ’a geliyor. Bu süreç içerisinde hastaneye, 60 farklı ilden tedavi amaçlı 130'dan fazla hasta başvurusu oldu. Epilepsi Pili ameliyatının başarıyla uygulandığı merkez haline gelen süreçte FÜ Beyin Cerrahi Kliniğinde bugüne kadar 84 hastanın ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi. Üniversite ve hastane yönetiminin cihaz temininde gösterdiği kolaylıklar sayesinde hastalara ameliyat kararı verilince birkaç gün içinde tedavi süreci tamamlandığı aktarıldı. Bugüne kadar İstanbul, Ankara, Antalya, Gaziantep, Konya, Eskişehir, Samsun gibi büyükşehirlerden de yoğun ameliyat talebi alınan klinikte hastaların Beyin Cerrahi, Erişkin ve Çocuk Nörolojisi ile Psikiyatri kliniklerince değerlendirilip uygunluğunun belirlenmesiyle operasyon yapıldığı kaydedildi.

"Ülkemizde her bin kişiden birinde epilepsi hastalığı görmekteyiz"
Bir yıl içerisinde çok ciddi hasta başvurusu aldıklarını belirten FÜ Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sait Öztürk, “Ülkemizde epilepsi hastalığı maalesef az görülmeyen bir rahatsızlık, ortalama her bin kişiden birinde epilepsi hastalığı görmekteyiz. Ülkemizin nüfusunun kabaca 80 milyon olduğunu düşünürsek yaklaşık 800 bin maalesef epilepsi hastası var. Bu hastaların büyük bir kısmı nöbet ilaçları yani antiepileptic ilaçlarla tedavi olurken yaklaşık yüzde 30’luk bir kısım hasta gurubumuzda ise ilaçla etkin bir yanıt alınamamaktadır. Bu durumda da epilepsi pili dediğimiz bir ameliyat yöntemi ortaya çıkmaktadır. Biz merkezimizde yaklaşık bir yıl önce epilepsi pili ameliyatlarımıza başladık. Bu bir yıllık süreç içerisinde ise çok ciddi sayıda hasta başvurusu karşımıza çıktı. Hastalarımıza kısa süre içerisinde değerlendirerek eğer konsey kararımızda da bu hastalarda bu tedaviyi uygun görürsek iki gün gibi kısa bir süre içerisinde hastalarımızın tedavisini sağlamaktayız. Teknik altyapımızın yüksek olmasından ötürü yapılabilecek bütün tetkikleri hastanemizde rahatlıkla yapabilmekteyiz” dedi.

"Birçok şehirden 130’a yakın hasta başvurusu yapıldı“
Metropol şehirler başta olmak üzere yaklaşık 60 farklı ilden hasta kabul ettiklerini dile getiren Doç. Dr. Öztürk, “ Kısa süre içerisinde tetkik ve tedavi sürecini tamamladığımız için çok ciddi sayıda bir hasta başvurusu ile karşı karşıya kaldık. Kısa süre içerisinde sadece bölgemizin değil, ülkemizin birçok şehri başta olmak üzere yaklaşık 130’a yakın hasta başvurusu yapıldı. Bu hastalar içerisinde de 80’in üzerinde hastaya ameliyat kararı vererek iki gün içerisinde ameliyat ederek başarıyla taburcu ettik. Bu süreçte İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Konya, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep ve Adana gibi çok büyük şehirlerden de hastalarımız oldu. Hastanemizde öncelikli olarak hastaların, çocuk ya da erişkin nöroloğu olan hocalarımız tarafından değerlendirilir. Yapılan tetkik ve incelemeler sonucunda konsey kararı verilerek uygun olan hastalar, bölümümüze yönlendirilir. Biz de gerekli işlemleri en kısa süre içerisinde tamamlayarak bu hastaların en fazla iki gün içerisinde ameliyatını yapıp taburculuğunu yapmaktayız” diye konuştu.

“Türkiye’de bu ameliyatın en fazla yapıldığı merkez haline geldik”
Pandemi sürecinde de vaka kabul ederek ameliyatlarını gerçekleştirdiklerini ifade eden Öztürk, “Epilepsi hastalarının sosyal yaşam kalitesinin çok düşük olduğunu ya da epilepsi hastalarının aile bireylerinin hiçbir sosyal yaşamının olmadığının çok iyi farkındayız. İşte bu sebeplerle biz de pandemi sürecinde bu hastaların ameliyatlarını ertelememeye ve mümkün mertebe en kısa süre içerisinde bu ameliyatları yapmaya özen gösterdik. Bu vesileyle de bir yıl içerisinde 80’in üzerinde hastamızın başarıyla ameliyatını tamamladık. Hastanemizin, Üniversitemizin ve yönetiminin bu konuda cihaz temini açısında çok hassas bir yaklaşımı var. Bu hastalarda cihaz temini kısa süre içerisinde yapıldığından ötürü de merkezimiz Türkiye’de bu ameliyatın en fazla yapılan merkez haline gelmiştir” şeklinde konuştu.

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