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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ'da trafik kazalarına karşı önlem

İHA

Elazığ'da trafik kazalarına karşı önlem

Elazığ'da jandarma ve karayollarının ortak çalışmasıyla kazalara karşı eski ve yıpranmış ikaz levhaları değiştirilerek önlemler alınıyor.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, trafik kazalarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda jandarma ekipleri karayolundaki eski, yıpranmış ikaz levhalarını tespit ederek 8. Karayolu Bölge Müdürlüğü ile ortak çalışma yapıyor. Yapılan çalışma sayesinde eksik, yıpranmış ve eski levhalar yerleştirilirken, yeni ikaz tabelaları da uygun yerler tespit edilerek monte ediliyor.
Trafik kazalarına karşı sürekli sürücüler bilgilendirilirken, kent genelinde yapılan çalışmalarla devam edeceği aktarıldı.

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