Elazığ’da kaçakçılıkla mücadele

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Elazığ’da jandarma tarafından yapılan çalışmada 550 adet gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, istihbarı çalışmaları sonucu B.B. isimli şüphelinin gümrük kaçağı malzeme getireceği bilgisi aldı. Bunun üzerine ekipler, şüpheliye operasyon planlanarak kullandığı araç durduruldu. Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 550 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

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