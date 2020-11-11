Elazığ'da, gümrük kaçağı 550 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi

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Serhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ, (DHA) ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince yapılan çalışmayla gümrük kaçağı 550 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucu B.B.'nin, kente gümrük kaçağı ürünler getireceği tespit edildi. Ekipler, teknik takiple B.B.'nin kullandığı aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 550 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Ürünlere el koyan ekipler, B.B.'yi gözaltına aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Serhat ÖZDEMİR

2020-11-11 16:27:36



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