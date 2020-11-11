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Elazığ'da, gümrük kaçağı 550 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi

DHA

Elazığ'da, gümrük kaçağı 550 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi


Serhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ, (DHA) ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince yapılan çalışmayla gümrük kaçağı 550 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucu B.B.'nin, kente gümrük kaçağı ürünler getireceği tespit edildi. Ekipler, teknik takiple B.B.'nin kullandığı aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 550 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Ürünlere el koyan ekipler, B.B.'yi gözaltına aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Serhat ÖZDEMİR
2020-11-11 16:27:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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