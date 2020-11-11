Koltuk kılıfının içine tabanca gizlediği araçta yakalandı

HES kodu olmayanlar bu ile giremeyecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Serhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ, (DHA) ELAZIĞ'da, şüphe üzerine durdurulan otomobilde, koltuk kılıfının içine gizlenen ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, sürücü İ.Ç. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan devriye sırasında, şüphe üzerine otomobil durduruldu. Ekipler tarafından araçta yapılan aramada, yolcu koltuğunun kılıfına gizlenen ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Tabancaya el koyan ekipler, otomobil sürücüsü İ.Ç.'yi gözaltına aldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Serhat ÖZDEMİR

2020-11-11 16:31:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.