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Elazığ'da, Azerbaycan'ın zaferini konvoyla kutladılar

DHA

Elazığ'da, Azerbaycan'ın zaferini konvoyla kutladılar


Serhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ, (DHA) ELAZIĞ'da, Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı elde ettiği zafer, kent merkezinde düzenlenen konvoyla kutlandı.
Elazığ MHP İl Başkanlığı tarafından Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı kazandığı zaferin kutlanması için kent merkezinde konvoy düzenlendi. Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla donatılan konvoy, meşalelerle karşılandı. Konvoyun son bulduğu öğretmenevi önünde açıklama yapan İl Başkanı Semih Işıkver, Karabağ'da Türk ve Azerbaycan bayrağının dalgalanmasının gurur verici olduğunu söyledi. Işıkver, "Anadolu'nun yılmaz şehri can Elazığ'dan can Azerbaycan'a selam olsun. Bizler gururluyuz çünkü Ermeniler 28 yıl boyunca işgal ettikleri dağlık Karabağ´dan kovulmuştur. Dağlık Karabağ´dan sürgün edilen yüz binlerce Türk'ün intikamı alınmıştır. Allah bizlere esaret altındaki Müslüman Türk beldelerinin bütününün özgür olduğu günleri nasip etsin" dedi.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Serhat ÖZDEMİR
2020-11-12 09:48:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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