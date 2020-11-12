Kaçan uyuşturucu tacirleri jandarmanın B planıyla yakalandı

Elazığ'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmada belirlenen şüpheliler araçla kaçtı, ancak ekiplerin B planı ile yakalandı. 3 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 850 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı istihbari çalışma da şüpheli K.A, E.Z. ve F.K'nin il dışından Elazığ'a uyuşturucu getireceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine şüphelilerin bulunduğu araç belirlenerek yol kontrol noktasında durdurulması planlandı. Yol kontrol noktasında ihtara rağmen durmayan araç için jandarma ekiplerinin B planı olarak gidebileceği değerlendirilen yol güzergahına yerleştirdiği ikinci tim devreye girdi. Yolda tedbir alan jandarma ekibi, aracı durdurarak 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Araçta narkotik köpeği Kadeh ile yapılan aramada zulalanmış 850 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin ifadesinin ardından "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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