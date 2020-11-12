Elazığ’da pazarcılara HES kodu denetimi

Elazığ'da polis ekipleri pazarcı esnafına getirilen Hayat Eve Sığar (HES) kodu alma zorunluluğu ile ilgili denetim başlattı.

İçişleri Bakanlığının 81 ile gönderdiği genelge ile koronavirüsle (Covid19) mücadele kapsamında alınan karar uyarınca, Elazığ’da da mahalle ve semt pazarlarında, pazarcı esnafına HES Kodu alma zorunluluğu getirildi. Karar sonrası İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, mahalle ve semt pazarlarında pazarcı esnafına getirilen HES kodu uygulamasına yönelik denetimlere başladı. Ekipler, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde kurulan Perşembe Pazarı’nda tezgah açan pazarcı esnafına tek tek HES Kodu sorgulaması yaptı. Burada alınan tedbir kuralları çerçevesinde kodu olmayan esnafın satış yapamayacağı konusunda bilgilendirme yapan ekipler, elle seçmenin yasak olduğu hatırlatılarak uyarılarda bulundu.

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