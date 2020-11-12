Elazığ'da pazar yerlerine HES kodu kontrol noktası

Serhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ, (DHA) ELAZIĞ'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında pazar yerlerinde Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrol noktası kuruldu.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polis ekiplerince pazar yerlerinde HES kodu kontrol noktası kuruldu. Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Perşembe Pazarı'nda tezgah açmaya başlayan pazarcı esnafına HES kodu kontrolleri yapan ekipler, kodu olmadan satış yapamayacakları konusunda uyarılarda bulundu.
DHA-Genel Türkiye-Elazığ Serhat ÖZDEMİR
2020-11-12 11:53:52
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