Jandarmadan kaçan uyuşturucu tacirleri, kovalamacayla yakalandı

Serhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ, (DHA) ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp, otomobille kaçan 3 uyuşturucu satıcısı, kısa süren takip sonucu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmayla K.A., E.Z. ve F.K.'nin kente uyuşturucu getireceği bilgisi edinildi. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, şüphelilerin bulunduğu otomobili teknik takibe aldı. Araçtakiler, jandarma ekiplerinin yol kontrol uygulamasında 'dur' ihtarına uymayıp, kaçtı. Kısa süren takip sonucu otomobil, kent merkezi girişinde ekip tarafından durduruldu. Narkotik köpeği 'Kadeh' ile otomobilde yapılan aramada 850 gram esrar ele geçirildi. Esrara el koyan ekipler, otomobildeki K.A., E.Z. ve F.K.'yi gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Serhat ÖZDEMİR
2020-11-12 12:20:53
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