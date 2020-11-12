Banyoda kalp krizi geçiren 3 çocuk babası, kurtarılamadı

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Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ), (DHA) ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde, banyo yaparken kalp krizi geçiren, 3 çocuk babası Murat Başak (29), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam, Karakoçan'a bağlı Kalecik köyünde meydana geldi. Çay ocağı işletmecisi olan, 3 çocuk babası Murat Başak, düşme sesi duyan ailesi banyonun kapısını açınca yerde hareketsiz yatarken bulundu. Ailenin haber vermesiyle eve gelen sağlık görevlileri, Başak'ı ambulansla Karakoçan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Başak, acil serviste doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Murat Başak'ın cenazesi, Kalecik köyünde toprağa verildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ / Karakoçan Nursel ŞENGEZER

2020-11-12 12:38:36



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