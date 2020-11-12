Elazığ'da iki projenin sözleşmesi imzalandı

Elazığ'da Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında hazırlanan “Sosyal Hane” ve “Fırat’ın Çocukları Teknoloji Yetkinlik Merkezi” projesi imzalandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından yürütülen 2020 Yılı SOGEP kapsamında Elazığ’da desteklenmeye hak kazanan ve toplamda 2 Milyon 350 Bin TL tutarında destek alacak projeler için valilik toplantı salonunda sözleşme töreni düzenlendi. İmza törenine Vali Erkaya Yırık , Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi (FÜ) Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ile FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu katıldı. Törende, Elazığ Belediyesi ile “Sosyal Hane”, Fırat Üniversitesi ile de “Fırat’ın Çocukları Teknoloji Yetkinlik Merkezi” projeler imzalandı.

2 ayrı projenin kabulünün sevincini yaşadıklarını belirten Vali Erkaya Yırık," Birinci olarak Elazığ Belediyemiz ile birlikte Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın müştereken hazırlamış olduğu, 1 milyon 687 Bin TL’lik 'Sosyal Hane Projesi' ile konteyner kentte kalan dezavantajlı gruplarımızın, annelerimizin, çocuklarımızın konteynerin düzenlenmesi suretiyle gerek meslek edindirme, gerek çocuklarımızın kodlama becerilerinin geliştirilmesi ve gerekse de annelerin kişisel becerilerini arttırmaları için bir mekan oluşturulmuş olacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız 1 yıl süre ile Sosyal Hane Sosyal Gelişim Projesi’ne yüzde 90 oranında katkı sağlayacak. Bu proje ile dezavantajlı olarak değerlendirdiğimiz konteyner kentte kalan ve aynı zamanda depremzede olan vatandaşlarımızın burada kişisel gelişim becerilerini geliştirmek için bir mekan oluşturmuş olacağız"dedi.

İkinci projenin Fırat Üniversitesi'nin iştirak ettiği, Milli Eğitim Müdürlüğü’nün paydaş olduğu 'Fırat’ın Çocukları Teknoloji Yetkinlik Merkezi' olduğunu anımsatan Vali Yırık," Bu da 1 milyon 750 bin TL’lik bir proje ve bunda da yine yüzde 90 oranında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız katkı sağlıyor. Bu proje ile birlikte inşallah üniversitedeki öğrencilerimizin gerek inovasyon gerekse ArGe konusundaki yetkinlikleri ve becerileri geliştirilerek Elazığ’ımıza, vatandaşlarımıza, milletimize, ülkemize ve devletimize katkı sağlayacak ve yetişmiş, eğitimli, çağdaş, dünyaya açık, yavrularımızı, uzmanlarımızı bilvesile yetiştirmiş olacağız. Ben bu projede emeği geçenleri tebrik ediyorum"îfadelerini kullandı.

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