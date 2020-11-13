Elazığ'da klonlanmış kaçak telefonlar ele geçirildi

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada piyasa değeri 32 bin TL olan 8 adet İMEI numarası klonlanmış gümrük kaçağı telefon ele geçirildi.

Alanın bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik istihbari çalışmaları kapsamında gümrük kaçağı ürünler sattığı tespit edilen şüpheli M.Y'yi takibe aldı. Jandarma ekiplerinin 2 haftalık takibi sonucu şüphelinin yolcu otobüsü ile Diyarbakır'a gideceği tespit edildi. Bunun üzerine takip edilen şüphelinin bindiği otobüs yol kontrol noktasında durduruldu. Yapılan aramada piyasa değeri 32 bin TL olan IMEI numaraları klonlanmış çeşitli markalarda 8 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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