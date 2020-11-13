Elazığ'da gümrük kaçağı 8 cep telefonu ele geçirildi

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Serhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, düzenlenen operasyonda, çeşitli marka ve modelde IMEI numarası klonlanmış 8 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmayla şüpheli M.Y.'nin, gümrük kaçağı cep telefonları Diyarbakır'a götüreceği tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, M.Y.'nin bulunduğu otobüsü durdurdu. Ekipler, M.Y.'nin üzerinde yaptıkları aramada, çeşitli marka ve modelde IMEI numarası klonlanmış 8 kaçak cep telefonu ele geçirdi. Telefonlara el koyan ekipler, M.Y.'yi gözaltına aldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Serhat ÖZDEMİR

2020-11-13 12:46:04



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