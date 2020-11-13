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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığlı depremzedelere Kızılay’dan battaniye desteği

İHA

Elazığlı depremzedelere Kızılay’dan battaniye desteği

Türk Kızılay, Elazığ’da 24 Ocak’ta meydana gelen deprem sonrası konteyner kentlerde kalan depremzedelere bin adet battaniye, yatak ve yastık yardımı yaptı.
Türk Kızılay Elazığ Şubesi tarafından 24 Ocak’ta meydana gelen deprem sonrası geçici barınma merkezi olan konteyner kentlerde yaşayan depremzedelere destek amaçlı battaniye, yatak, yastık, çocuk bezi dağıtımı gerçekleştirmiye başladı. Bu kapsamda ilk olarak Doğukent Mahallesi’ndek geçici barınma merkezinde talep üzerine tespit edilen ihtiyaç sahiplerine dağıtımlar gerçekleştirildi. Kızılay gönüllüleri merkezde malzeme dağıtımının yanı sıra yeni talepleri de aldı. Kış mevsimi nedeniyle kentin farklı noktasında kurulan konteyner alanlarında kışlık yardımların sürekli devam edeceği bildirildi.
Depremin ilk anından itibaren depremzedelerin yanında olduklarını belirten Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya, “Daha önce, ‘Umutlar Üşümesin’ projesi kapsamında konteyner kentlerde kalan miniklerimize atkı, bere, eldiven ve çorap gibi kış aylarında kullanılmak üzere dağıttığımız malzemeler vardı. Bunun akabinde havaların soğuması nedeniyle konteyner kentlerde kalan vatandaşlarımızı, kış şartlarında mağdur olmamaları adına Türk Kızılay’ı olarak konteynerleri kapı kapı gezip ihtiyaçlarını tespit ettikten sonra ihtiyaçlarının büyük oranda battaniye, yatak ve yastık olarak tespit ettik. Bu tespitlerden sonra temin ettiğimiz bugün Doğukent, Kırklar ve Aşağı Demirtaş mahallelerindeki konteyner kentlerde yaşayan depremzedelere dağıtacağız. Umutlar Üşümesin projesi kapsamında hazırlanan toplamda 5 bin adet hediyeyi çocuklara dağıttık. Bu çalışmamızda ise ağırlıklı battaniye olmak üzere toplamda bin adet yastık ve yatak gibi taleplerini karşılamak üzere dağıtımımızı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bundan sonra da ilk gün nasıl yanlarında olduysak yine de yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.
Depremden hemen sonra konteyner kentte yerleşen Pamuk Erdem devletin her türlü desteği verdiğini belirterek, “Depremden beri konteyner kentte kalıyorum. Devletin verdikleri il geçiniyoruz. Konteyner, malzeme ve erzak gibi desteklerle geçiniyoruz. Şimdi de Kızılay, battaniye dağıtıyor. Kış geliyor, havalar da soğudu. Onlar da battaniye dağıtıyor. İdare etmeye çalışıyoruz, Allah’a çok şükür” diye konuştu.
Depremzede Fatma Yavuz ise "Bizlere konteyner kent verildi, Allah devletimizden razı olsun. Türk Kızılay’ı da bugün battaniye dağıttı. Allah, devletimizden, milletimizden ve Kızılay’dan razı olsun” şeklinde konuştu.

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