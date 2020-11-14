Modern dünyanın salgın hastalığı diyabetten 6 saniyede 1 kişi hayatını kaybediyor İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Adalet Pınar Memedoğlu: "Dünyada şu anda yaklaşık 415 milyon diyabet hastasının olduğu biliniyor ve bu rakamın 2040 yılında 450 milyona ulaşacağı düşünülmektedir” " 2040’lı yıllarda ortalama her 10 kişiden 1’inin diyabetli olacak"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Modern dünyanın salgın hastalığı diyabetten 6 saniyede 1 kişi hayatını kaybediyor İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Adalet Pınar Memedoğlu: "Dünyada şu anda yaklaşık 415 milyon diyabet hastasının olduğu biliniyor ve bu rakamın 2040 yılında 450 milyona ulaşacağı düşünülmektedir” " 2040’lı yıllarda ortalama her 10 kişiden 1’inin diyabetli olacak"

İHA

Modern dünyanın salgın hastalığı diyabetten 6 saniyede 1 kişi hayatını kaybediyor İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Adalet Pınar Memedoğlu: "Dünyada şu anda yaklaşık 415 milyon diyabet hastasının olduğu biliniyor ve bu rakamın 2040 yılında 450 milyona ulaşacağı düşünülmektedir” " 2040’lı yıllarda ortalama her 10 kişiden 1’inin diyabetli olacak"

Dünyada şu anda yaklaşık 415 milyon diyabet hastası olduğunu, 2040’lı yıllarda bu sayının 450 milyona ulaşacağına dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Adalet Pınar Memedoğlu, modern dünyanın salgın hastalığının diyabet olduğuna değinerek her 6 saniyede 1 kişinin bu hastalıktan hayatını kaybettiğini söyledi.
14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle bilgi veren Medical Park Elazığ Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı, Uzm. Dr. Adalet Pınar Memedoğlu, pandemi sürecinde diyabet hastalarının daha hassas olması gerektiğini vurguladı.

"2040’lı yıllarda ortalama her 10 kişiden 1’i diyabetli olacak"
Diyabet hastalığı ve buna bağlı ek hastalıklar yüzünden ölüm oranlarının fazlalığına dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Adalet Pınar Memedoğlu, “Dünya Diyabet Cemiyeti verilerine göre, şu anda yaklaşık 415 milyon diyabet hastasının olduğu biliniyor. Bu rakamın 2040 yılında 450 milyona varacağı düşünülüyor. Bu durumda 2040’lı yıllarda ortalama her 10 kişiden 1’inin diyabetli olacağını söyleyebiliriz. Her 6 saniyede bir kişinin diyabet ve buna bağlı komplikasyonlar nedeniyle maalesef hayatını kaybettiğini biliyoruz. Bu dönemde bilindiği üzere Covid19 pandemisi nedeniyle tüm dünya zor bir dönemden geçiyoruz. Diyabet de aslında modern dünyanın salgın hastalığı kabul edilebilir. Maalesef kronik hastalığı bulunan kişilerde Covid19 hastalığının biraz daha kötü seyrettiğini ve ölüm oranlarının biraz daha yüksek gittiğini söylemek mümkün. Sağlıklı bireylerde Covid19’a bağlı ölüm oranları yüzde 1 civarındayken, diyabetli kişilerde ise maalesef yüzde 7,5’i buluyor” dedi.

"Evde egzersiz yapın"
Diyabetik hastaların dikkat etmesi gerekenlere dikkat çeken Uzm. Dr. Adalet Pınar Memedoğlu, "14 Kasım Dünya Diyabet Farkındalık Günü sebebiyle diyabetik hastalarımız için farkındalık oluşturmak istediğimiz birkaç anekdot var. Şu dönemde biliyoruz ki, evlerindeler ve çok tedirginler. Çünkü hastalık ve buna bağlı komplikasyonlar sebebiyle risklerinin daha yüksek olduğu bilinmektedir. Ancak bazı temel prensiplere uyulduğu, hekimlerle sürekli bağlantı halinde kalındığı, maske, izolasyon ve hijyene dikkat edildiği, düzenli tedavi alındığı ve kan şekeri iyi seyrettiği müddetçe diyabetik hastalarda da aslında Koronavirüs hastalığının daha iyi seyrettiğini ve tedaviye iyi yanıtlar alındığını söylemek mümkün. Bu süreçte özellikle diyabetik hastaların bizlerle temas halinde kalmalarını, düzenli ve dengeli beslenmelerini, yeterli sıvı alımına dikkat etmelerini, düzenli olarak kan şekeri takibi yapmalarını ve evde tempolu yürüyüş tarzında mini egzersizler yapmalarını öneriyoruz” diye konuştu.

"Hekimlerinizin verdiği ilaç tedavilerini düzenli olarak alın"
Covid19 tedavisinde kullanılan ilaçların yan etki profilinin olmadığını dile getiren Uzm. Dr. Adalet Pınar Memedoğlu, “Son dönemlerde Covid19 tedavisinde kullanılan ilaçlarla ilgili halk arasında kafa karışıklığının olduğunu ve bununla ilgili yan etki profilinin yüksek olduğuna dair söylentiler olduğunu biliyoruz. Verilen ilaçlar kesinlikle sağlık profesyonelleri, yani bizler tarafından kişinin yaş, cinsiyet, muayene özellikleri ve bulguları, kullandığı ek ilaç ve hastalıklarına göre seçilerek veriliyor. Her ilaç için olduğu gibi bu ilaçların da elbette yan etkileri mevcut,ancak bunlar düşünüldüğü kadar sık görülmemekle birlikte doktor kontrolünde kullanıldığı müddetçe her türlü etkiyi takip etme ve zamanında uygun müdahaleleri yapma şansımız oluyor. Lütfen hekimlerinizin verdiği ilaç tedavilerini düzenli olarak alın. Çünkü son dönemde başlanan tedaviler gerçekten ilk zamankine göre çok daha yüz güldürücü sonuçlar veriyor” şeklinde bilgi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hatalı basım 50 TL'yi 50 bin TL'ye satışa çıkardı
YEREL HABERLER Hatalı basım 50 TL'yi 50 bin TL'ye satışa çıkardı
Kaybolan Alzheimer hastası kadını iz takip köpeği 'Dost' buldu
YEREL HABERLER Kaybolan Alzheimer hastası kadını iz takip köpeği ...
Elazığ'da 83 yaşındaki kayıp kadını iz takip köpeği "Dost" buldu
YEREL HABERLER Elazığ'da 83 yaşındaki kayıp kadını iz takip köpeği ...
Elazığlı depremzedelere Kızılay’dan battaniye desteği
YEREL HABERLER Elazığlı depremzedelere Kızılay’dan battaniye desteği
Vali Yırık:" Elazığımızın her yerini ağaçlandıracağız"
YEREL HABERLER Vali Yırık:" Elazığımızın her yerini ...
Elazığ'da uyuşturucu taciri 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Elazığ'da uyuşturucu taciri 2 şüpheli tutuklandı
Elazığ'da gümrük kaçağı 8 cep telefonu ele geçirildi
YEREL HABERLER Elazığ'da gümrük kaçağı 8 cep telefonu ele geçirildi
Elazığ'dan İzmir'e içleri ısıtan depremzede kardeşliği Elazığ'da geçici barınma merkezlerindeki konteyner evlerde kalan depremzede çocuklar, İzmir için koli koli yardım topladı
YEREL HABERLER Elazığ'dan İzmir'e içleri ısıtan depremzede ...
Elazığ'da klonlanmış kaçak telefonlar ele geçirildi
YEREL HABERLER Elazığ'da klonlanmış kaçak telefonlar ele geçirildi
Elazığ’da sigara içme yasağı alanı genişletildi
YEREL HABERLER Elazığ’da sigara içme yasağı alanı genişletildi
Elazığ'da pes dedirten hırsızlık, tren raylarını çalan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Elazığ'da pes dedirten hırsızlık, tren raylarını ...
29 yaşında kalp krizine yenildi
YEREL HABERLER 29 yaşında kalp krizine yenildi
Elazığ'da 3 çocuk babası, 29 yaşında kalp krizine yenildi
YEREL HABERLER Elazığ'da 3 çocuk babası, 29 yaşında kalp krizine ...
Elazığ'da iki projenin sözleşmesi imzalandı
YEREL HABERLER Elazığ'da iki projenin sözleşmesi imzalandı
Banyoda kalp krizi geçiren 3 çocuk babası, kurtarılamadı
YEREL HABERLER Banyoda kalp krizi geçiren 3 çocuk babası, ...
Jandarmadan kaçan uyuşturucu tacirleri, kovalamacayla yakalandı
YEREL HABERLER Jandarmadan kaçan uyuşturucu tacirleri, kovalamacayla ...
Elazığ'da pazar yerlerine HES kodu kontrol noktası
YEREL HABERLER Elazığ'da pazar yerlerine HES kodu kontrol noktası
Bu otomobil 50 yaşında, fiyatı ev değerinde
YEREL HABERLER Bu otomobil 50 yaşında, fiyatı ev değerinde
Elazığ’da pazarcılara HES kodu denetimi
YEREL HABERLER Elazığ’da pazarcılara HES kodu denetimi
Tarlada çalışanlar, kovaları havaya fırlatarak sezonu kapattı
YEREL HABERLER Tarlada çalışanlar, kovaları havaya fırlatarak sezonu ...
İzmir depremi, Elazığ depreminin belirti ve bulgularını tetikledi Uzman Psikolog Çağla Gül: "İzmir’de yaşanan depremin ardından uyku bozuklukları, kabus görmeler, öfkeli haller, suçluluk bulguları, kederli duygu durumu, tahammülde azalma gibi belirtiler artış gösterdi"
YEREL HABERLER İzmir depremi, Elazığ depreminin belirti ve ...
Elazığ'da, Azerbaycan'ın zaferini konvoyla kutladılar
YEREL HABERLER Elazığ'da, Azerbaycan'ın zaferini konvoyla kutladılar
Kaçan uyuşturucu tacirleri jandarmanın B planıyla yakalandı
YEREL HABERLER Kaçan uyuşturucu tacirleri jandarmanın B planıyla ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X