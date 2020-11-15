Köy köy dolaşıp sözlü halk geleneğini kayıt altına alıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köy köy dolaşıp sözlü halk geleneğini kayıt altına alıyor

İHA

Köy köy dolaşıp sözlü halk geleneğini kayıt altına alıyor

Elazığ’da müzik öğretmeni olan ve koro şefliği yapan Aygün Çam, 8 yıldır köy köy gezip unutulmaya yüz tutmuş deyişleri ve türküleri kayıt altına alarak geleceğe taşımaya çalışıyor.
Belediye Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu'nda koro şefliği yapan 30 yaşındaki Aygün Çam, anneannesinden dinlediği ezgiden etkilenerek sekiz yıldır elinde kamerasıyla kendi imkanlarıyla aşıklık geleneğinin yaşatıldığı köyleri dolaşarak bölgeye özgü eserleri kayıt altına alıyor. Şu ana kadar 40 köy gezen ve yüzlerce videodan oluşan bir arşiv oluşturan Çam, kayıt altına aldığı sözleri derleyip notalara döküyor. 60 türküyü derleyen Çam, bazı eserleri de Türk Halk Müziği repertuvarına kazandırdı.
Köyleri dolaştığını ve sözlü ürünleri derleyerek notaya aktarıp halk müziğine kazandırdığını dile getiren Türk Halk Müziği Sanatçısı Aygün Çam, "Derlemeye 8 yıl önce başladım. Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda aldığım dersler eşliğinde köyde anneannemi dinlerdim. Özellikle sabahları kendi kendine ezgiler mırıldanırdı ve bu ezgileri de annesinden duyduğunu her daim ifade ederdi. Bende de böyle bir merak uyandı, 8 yıl önce hocalarımın destekleriyle ilk derlememi anneannem ile gerçekleştirmiş oldum. ’Bahçalar Piçeklendi’ adlı eseri anneannemden derleyerek, notaya aktarıp TRT repertuvarına iletmiştim. Elazığ’da ve Yukarı Fırat diye nitelendirdiğimiz bölgede çok büyük bir türkü hazinesi olduğunu keşfettik. Akabinde Keban ilçemize bağlı Nimri köyünde Nimri dedemizden 8 türküyü TRT repertuvarına teslimini sağlamıştık. Sonraki süreçte ise Baskil ilçemizde, Arapgir’in Onar köyünde ve Elazığ’ın merkez köylerinde ozanlarımız ile şehrimizin kültür sanat insanlarıyla hem arşiv hem de derleme çalışmalarını yürütüyorum” dedi.

"Hedefim Elazığ’daki sözlü eserleri kayıt altına almak"
Hedefinin Elazığ’ın bütün köylerini gezerek ozanları, sözlü halk geleneğini elinden geldiği kadarıyla kayıt altına almak olduğuna değinen Çam, ”Bu süreci 8 aydır daha da hızlandırdım, çünkü Covid19 sebebiyle ilimizdeki, bölgemizdeki birçok yaşlımızı kaybettik. Bu bizim için acı, keder, üzüntü kaynağı oldu. Bu anlamda çalışmalarıma hız vererek daha çok kişiye ulaşmaya çalışıyorum. Çünkü şehrin bir kültürü bu şekilde özellikle Covid’in hızlanmasıyla birlikte yok olmaya başladı. Kaç bin yıllık sözlü geleneğimizin kayıt altına alınmaması geleceğimiz açısından üzüntü vericidir. Çalışmalarıma hız kesmeden devam ediyorum” diye konuştu.

"8 yılda 40 köyde 60'a yakın türküyü derledim"
Yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi veren Çam, ”8 yılda 40’a yakın köyümüze giderek 54 kaynak kişi ile derleme çalışması yaptım. 8 türkü Keban ilçesinde, 6 türkü Baskil ilçesinde şu ana kadar da Elazığ’da 60 türküyü derledik. Türk halk müziği ezgimizi derleme çalışmalarını bitirerek kayıt altına aldık. Bunun dışında ağıt, ninni, masal ve efsane gibi büyüklerimden derlediğimiz, dinlediğimiz gelenek ve göreneklerdeki kültürel mirası da arşivlemeye devam ediyoruz. Bu yapmış olduğum derlemeleri de 2019 yılında yayınlanan ve akademik bir çalışma olan ‘Nefes ve Semahlarla Elazığ’ adlı kitabımda topladım. Bundan sonraki süreçteki çalışmalarımız sözlü hak kültürümüzü koruma anlamında devam edecektir "ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

2. Lig: Elazığspor: 0 - Kırklarelispor: 1
YEREL HABERLER 2. Lig: Elazığspor: 0 - Kırklarelispor: 1
Elazığ'da Vali Erkaya Yırık'ın başlattığı halk buluşmaları sürüyor
YEREL HABERLER Elazığ'da Vali Erkaya Yırık'ın başlattığı halk ...
Elazığ’da kaçak diş kliniği basıldı, sahte diş hekimi yakalandı
YEREL HABERLER Elazığ’da kaçak diş kliniği basıldı, sahte diş hekimi ...
Modern dünyanın salgın hastalığı diyabetten 6 saniyede 1 kişi hayatını kaybediyor İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Adalet Pınar Memedoğlu: "Dünyada şu anda yaklaşık 415 milyon diyabet hastasının olduğu biliniyor ve bu rakamın 2040 yılında 450 milyona ulaşacağı düşünülmektedir” " 2040’lı yıllarda ortalama her 10 kişiden 1’inin diyabetli olacak"
YEREL HABERLER Modern dünyanın salgın hastalığı diyabetten 6 ...
Hatalı basım 50 TL'yi 50 bin TL'ye satışa çıkardı
YEREL HABERLER Hatalı basım 50 TL'yi 50 bin TL'ye satışa çıkardı
Kaybolan Alzheimer hastası kadını iz takip köpeği 'Dost' buldu
YEREL HABERLER Kaybolan Alzheimer hastası kadını iz takip köpeği ...
Elazığ'da 83 yaşındaki kayıp kadını iz takip köpeği "Dost" buldu
YEREL HABERLER Elazığ'da 83 yaşındaki kayıp kadını iz takip köpeği ...
Elazığlı depremzedelere Kızılay’dan battaniye desteği
YEREL HABERLER Elazığlı depremzedelere Kızılay’dan battaniye desteği
Vali Yırık:" Elazığımızın her yerini ağaçlandıracağız"
YEREL HABERLER Vali Yırık:" Elazığımızın her yerini ...
Elazığ'da uyuşturucu taciri 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Elazığ'da uyuşturucu taciri 2 şüpheli tutuklandı
Elazığ'da gümrük kaçağı 8 cep telefonu ele geçirildi
YEREL HABERLER Elazığ'da gümrük kaçağı 8 cep telefonu ele geçirildi
Elazığ'dan İzmir'e içleri ısıtan depremzede kardeşliği Elazığ'da geçici barınma merkezlerindeki konteyner evlerde kalan depremzede çocuklar, İzmir için koli koli yardım topladı
YEREL HABERLER Elazığ'dan İzmir'e içleri ısıtan depremzede ...
Elazığ'da klonlanmış kaçak telefonlar ele geçirildi
YEREL HABERLER Elazığ'da klonlanmış kaçak telefonlar ele geçirildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X