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Önce Elazığ, sonra İzmir depreminde canla başla görev yaptılar Elazığ’da meydana gelen depremde ilk önce göreve koşan Elazığ İl AFAD Müdürlüğü ekipleri, İzmir depreminde de hemen uçakla bölgeye giderek kurtarma çalışmalarında yer aldı

İHA

Önce Elazığ, sonra İzmir depreminde canla başla görev yaptılar Elazığ’da meydana gelen depremde ilk önce göreve koşan Elazığ İl AFAD Müdürlüğü ekipleri, İzmir depreminde de hemen uçakla bölgeye giderek kurtarma çalışmalarında yer aldı

Elazığ’da meydana gelen depremde ailelerini bırakıp diğer kurumlarla birlikte yardıma koşan Elazığ İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, İzmir’e de aynı gün uçakla ulaşıp enkaz altında kalanları kurtarmak için gece gündüz demeden çalıştı.
Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da AFAD Müdürlüğü ekipleri itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri ile birlikte 7/24 görev yapıyor. 3 araç, her türlü teknik malzeme ile 724 görev başında olan 24 kişilik AFAD ekibi, 24 Ocak’ta Elazığ’da meydana gelen ve iki şehirde 41 kişinin hayatını kaybettiği depremin ilk anında enkazlara ulaşarak arama kurtarma çalışmalarını yürüttü. Ekipler kurtarma çalışmalarının yanı sıra çadırların ve konteynerlerin kurulumu, hasar tespit, yer seçimi ile konutların yapımı olmak üzere birçok alanda hummalı bir çalışma gerçekleştirdi. Elazığ’ın yaralarının sarılmaya devam ettiği dönemde ekipler, depremin vurduğu İzmir’e de 2 kurtarma aracı ve 8 personel ile aynı gün uçakla intikal etti. Bayraklı ilçesinde Yılmaz Erberk Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmalarında görev alan tecrübeli ekip, 62 saat sonra bir kişiyi sağ kurtarırken, 8 kişinin cansız bedenini çıkardı. Canla başla her iki ilde de başarılı bir çalışma yürüten ekip, 7/24 göreve hazır olduklarını dile getirdi.
Elazığ ve İzmir depremlerinde sahada canla başla çalıştıklarını dile getiren Elazığ İl AFAD Müdürü Orman Pıhtılı, “İlimizde 24 Ocak’ta meydana gelen depremde başta AFAD olmak üzere tüm kurumlar alanda kurtarma operasyonlarına katıldı. İlimizde 5 lokasyonda meydana gelen enkazdan 37 vatandaşımızın cansız bedenini çıkardık, 45 vatandaşımızı da yaralı olarak kurtardık. Akabinde Elazığ’daki çalışmalar, hasar tespit, hak sahipliği, yer seçimleri ve konut imalatları devam ederken maalesef bir acı haber İzmir’den geldi. İzmir depreminin hemen akabinde üçüncü seviye olması hasebiyle ilimizden de 2 kurtarma aracı ile 8 personelimiz oraya intikal ettiler ve oradaki çalışmalara katıldılar. Bu süre içerisinde Bayraklı bölgesindeki bir apartmanda aktif olarak görev aldılar. Kurtarma operasyonu sırasında ekiplerimiz enkazdan 8 vatandaşımızı cansız olarak, bir de 62 saat sonra Halim amcayı sağ olarak kurtardılar. Daha sonra Halim amca maalesef hayatını kaybetti. Oradaki görevlerini tamamlayarak ilimize geri döndüler” dedi.

“Afetlere hazır olmamız gerekiyor”
AFAD’ın her daim hazır olduğunu belirten Pıhtılı, her olayda sahada bulunduklarını ifade ederek, “AFAD olarak her daim hazırız. Ekipman, personel ve eğitimlerimizle her daim afetlere hazırız. Ancak insanlarımızın da afetlerle ilgili tedbirlerini alması gerekiyor. Aslında öldüren afetler değil, tedbirsizlik, bilinçsizlik ve bilgisizliktir. Afet bölgesinde yaşayan bir ülke olarak afetleri yaşamaya hazır olmamız gerekiyor. Bizim için başta insan olmak üzere her can bizim için çok kıymetli. Trafik kazaları, afetler ve bütün kurtarma operasyonlarda kayıplar ve mahsur kalanlar olsun bölgeye intikal edip canlı vatandaşlarımızı kurtarmaya, eğer yaralıysa UMKE ekipleri ile birlikte bölgeden çıkartmak, vefat etmişse de cenazeleri almak için canla başla her bölgede çalışıyoruz. 24 tane arama kurtarma personeli, 3 tane arama kurtarma aracı ile 2 tane de su üstü arama kurtarma botumuz mevcut” şeklinde konuştu.

"Aynı gün İzmir’e yetiştik”
20 yıldır AFAD bünyesine sahada çalışan Arama Kurtarma Şefi Süleyman Polat ise, “İlk önce kendi yaralarımızı sarmakla meşgulken tekrardan İzmir’den bir acı haber geldi. Biz haber aldıktan sonra bizlere seviye üç verildi ve bütün ülkenin İzmir’e gitmesi gerekirdi. Biz de buradan hemen hazırlıklarımızı yapıp personelimizi topladık. Akabinde Diyarbakır’a çıkış yaptık ve araçlarımızla kargo uçaklarına bindirilip aynı gün İzmir’e yetiştik. İlk gittiğimiz enkaz Bayraklı ilçesinde Yılmaz Erbek Apartmanı’nda çalıştık. Orada 8 tane cansız, bir de canlı vatandaşımızı, Halim amcayı çıkarttık. Yaklaşık 3 gün orada görev yaptıktan sonra diğer bölgelere kaydırıldık. Daha sonrasında ise Elazığ ekibi olarak tecrübeli olmamızdan dolayı çadır ve konteyner kentlerde görevlendirmeler yapıldı. Görevimizi başarıyla yaptığımıza inanıyoruz. Çünkü bizim görevimiz can kurtarmak. Nerede AFAD orada hayat” diye konuştu.

“Halim amcanın ölüm haberi bizleri üzdü”
Arama Kurtarma Teknisyeni Mehmet Ayar, “İzmir depreminde görev aldık ve 8 gün orada çalıştık. 2002 yılından beri arama kurtarmada hizmet veriyoruz. Elazığ depreminde Mustafa Paşa Mahallesi’ndeki enkazda çalışmalarımızı başlattık ve yaklaşık 3 gün çalıştık. Burada canlı sayısı çok fazlaydı ve yaklaşık 13 kişiyi canlı çıkardık. İzmir depreminde ise Yılmaz Erbek Apartmanı’nda çalıştık. Bina tam yıkılmamıştı, yan pozisyonunda vinçlerin de desteğiyle duruyordu. Enkaz altında kalan Halim amcayı kurtardıktan sonra diğer hayatını kaybeden vatandaşlarımızı çıkardık. Halim amcanın ölüm haberi bizleri üzdü. Bizi, her çıkan canlının sonradan ölüm haberi geldiğinde üzüntümüz kat kat artıyor. Biz canlı olarak çıkardığımızda o sevinci yaşadık, herkes yaşadı. Bizim hedefimiz kendimizi göstermek değil, oradaki her insanın, her ferdin bir önemi var. Onun mutluluğunu yaşıyoruz ve o an kendimizi kaybediyoruz. Tek sebebi bu, başka bir şey değil. Allah, bize afetsiz günleri nasip etsin ama ülkemiz gerçeği afeti yaşayacağız ve yaşamaya da devam edeceğiz. Bununla yaşamayı öğrenmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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